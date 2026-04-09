Nodavirus: ¿Es peligroso para los humanos? Todo sobre esta enfermedad de los peces

El Nodavirus de la mortalidad encubierta (CMNV), comúnmente denominado el “Virus de la Mortalidad del Fondo de los Estanques”, es un patógeno que ha comenzado a captar la atención de la comunidad científica internacional.

Aunque fue detectado originalmente en China y su impacto histórico se ha limitado a la industria acuícola, donde ha devastado poblaciones de camarones tanto en aguas dulces como salinas.

Investigaciones de instituciones como la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) han detallado cómo este virus afecta a los organismos acuáticos. Los animales infectados muestran señales físicas evidentes como intestinos vacíos, hepatopáncreas pálidos y una marcada opacidad en los músculos.

No existen contagios en humanos ı Foto: Cuartoscuro

Además, presentan un comportamiento adormilado que los hace presa fácil para las aves, las cuales suelen merodear los estanques donde el virus está presente, alertando así a los productores sobre la mortalidad en el fondo.

¿Es peligroso para los humanos?

La preocupación actual surge de una investigación liderada por la University College London (UCL) y publicada en Nature Communications. El estudio vinculó la exposición al CMNV con una enfermedad ocular específica conocida como uveítis anterior viral hipertensiva. Los síntomas en humanos incluyen:

Hipertensión ocular: Un aumento peligroso de la presión en el ojo.

Molestias visuales: Visión borrosa, dolor y enrojecimiento persistente.

Fotofobia: Una sensibilidad extrema a la luz que dificulta las actividades diarias.

A pesar de la detección de respuestas inmunológicas en personas expuestas, es importante dejar en claro que, hasta este 9 de abril de 2026, no existe evidencia de un brote masivo o transmisión comunitaria.

Los casos reportados son aislados y están estrictamente ligados a la manipulación directa de productos marinos infectados o al consumo de alimentos crudos.

🚨🦠 ALERTE SANITAIRE



Pour la première fois, un VIRUS MARIN aurait été TRANSMIS À L’HUMAIN.



le NODAVIRUS (CMNV) :

Ce virus provoque une inflammation sévère de l’œil, une pression intraoculaire très élevée et peut entraîner une perte de vision, parfois irréversible. pic.twitter.com/45IS5wlQFV — Neural Space (@NeuralSpace_) April 9, 2026

Para reducir el riesgo, las autoridades recomiendan medidas de bioseguridad básicas, el uso de guantes al manejar especies sospechosas y, sobre todo, evitar la ingesta de mariscos crudos.

Actualmente, el virus se encuentra bajo observación global, pero no se considera una amenaza, ya que no existen contagios directos entre humanos.

Los protocolos de vigilancia permanecen activos para salvaguardar la industria del camarón y garantizar que los productos que llegan a la mesa cumplan con los más altos estándares de higiene.