Investigan muerte de un niño tras consumir hamburguesa contaminada con bacteria

Se señala que la cocción de la carne fue deficiente

La región del Biobío en Chile se encuentra de luto tras confirmarse el fallecimiento de Óscar Paine, un niño de tan solo 8 años, perdió la vida por complicaciones causadas por la bacteria Escherichia coli. La familia denuncia que el contagio ocurrió tras consumir una hamburguesa en el local de comida rápida Make Your Burger, en la comuna de Curanilahue.

El caso, que ha escalado a las autoridades sanitarias, pone bajo la lupa los protocolos de manipulación de alimentos en establecimientos de comida rápida.

Los hechos ocurrieron cuando Óscar y su madre compartieron una hamburguesa comprada para llevar. Según el testimonio de la tía del menor, Dalin Tolosa, el pedido se realizó cerca del horario de cierre, lo que los lleva a sospechar que el alimento fue cocinado con rapidez excesiva, quedando crudo en su interior.

El pequeño falleció luego de un mes de lucha contra la bacteria ı Foto: Redes sociales

Todo comenzó cuando Óscar presentó dolores de estómago. A diferencia de su madre, que tuvo síntomas leves, la salud del niño empeoró rápidamente.

Fue trasladado de urgencia al Sanatorio Alemán y luego a la UCI del Hospital Regional de Concepción, donde los médicos confirmaron que había contraído la “bacteria de la carne”.

Su abuelo, José Tolosa, relató que la bacteria fue sumamente agresiva y dañó sus órganos en muy poco tiempo. Lamentablemente, tras un mes de lucha en el hospital, el menor falleció a causa de un paro cardiorrespiratorio mientras intentaban retirarle la asistencia médica.

Ante la denuncia, la Seremi de Salud del Biobío, Isabel Rojas, confirmó que se dictó la prohibición de funcionamiento del local del 6 al 10 de abril tras detectar deficiencias sanitarias.

Actualmente, existe un sumario administrativo en curso que busca determinar la responsabilidad exacta del establecimiento.

Velorio de menor fallecido por bacteria en hamburguesa: la Seremi de Salud del Biobío, Chile, confirmó la existencia de la bacteria escherichia coli en el local de hamburguesas donde consumió el pequeño Óscar Paine y que posteriormente falleció por complicaciones estomacales. El… pic.twitter.com/zgNoVNOvzH — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) April 24, 2026

Las sanciones para el establecimiento podrían ser severas, incluyendo grandes multas. Además, las autoridades consideran la posibilidad de una clausura definitiva del local en caso de que se compruebe una negligencia grave en la manipulación de la materia prima.

Por su parte, el local Make Your Burger emitió un comunicado señalando que han entregado todos los antecedentes requeridos por la autoridad sanitaria y aseguraron que, hasta el momento, no se han reportado otros casos similares entre sus clientes habituales.

La familia de Óscar, sin embargo, exige justicia y un endurecimiento en las fiscalizaciones. “Queremos que esto quede de lección, para que no muera otro niño”, sentenció su abuelo.