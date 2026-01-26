Enfermedades del corazón, principal causa de muerte

Las defunciones en México disminuyeron 4.4 por ciento interanual durante el primer semestre de 2025, pero, a pesar de la reducción general, por cuarto año consecutivo las enfermedades del corazón se mantuvieron como la principal causa de muerte en el país, con 95 mil 935 decesos entre enero y junio de ese año, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las cifras reflejan causas asociadas a condiciones crónicas y eventos externos, incluyendo accidentes y violencia. El informe del Inegi señaló que los datos de 2025 se obtuvieron a partir de certificados de defunción del Registro Civil, de Servicios Médicos Forenses y de cuadernos del Ministerio Público.

Durante la pandemia de Covid-19, México registró los años con más muertes: 2021, con más de 1.12 millones de decesos, y 2020, con cerca de 1.08 millones. Tras ese periodo, las cifras anuales disminuyeron a 847 mil 716 en 2022 y 799 mil 869 en 2023, pero volvieron a subir en 2024, con 819 mil 672 defunciones.

Al igual que en 2024, las tres principales causas de muerte —enfermedades del corazón, diabetes y tumores malignos— fueron comunes tanto en hombres como en mujeres durante la primera mitad de 2025.

Sin embargo, el reporte destacó diferencias en la mortalidad por género: los homicidios ocupan el sexto lugar entre los hombres, con 12 mil 781 víctimas, mientras que en las mujeres esta causa no figuró dentro de las diez principales.

Del total de defunciones registradas, 55.7 por ciento correspondieron a hombres, 44.2 por ciento a mujeres y el resto a personas de género no especificado.

Analistas señalaron que la persistencia de enfermedades cardiovasculares como principal causa de muerte subraya la importancia de reforzar estrategias de salud enfocadas en control de factores de riesgo, como hipertensión, diabetes, obesidad y accesibilidad a servicios preventivos.

Ante la persistencia de las enfermedades del corazón como principal causa de muerte, especialistas en cardiología y salud pública coincidieron en que México enfrenta una epidemia silenciosa de riesgo cardiovascular ligada a estilos de vida, diagnóstico tardío y control deficiente de padecimientos crónicos.

La cardióloga clínica Laura Martínez Hernández explicó que el problema central es la acumulación de daños a lo largo del tiempo.

“El corazón no se enferma de un día para otro. Los infartos y fallas cardiacas son el resultado de años de hipertensión, colesterol alto, diabetes y tabaquismo sin control. El daño es progresivo y muchas veces no da síntomas hasta que ocurre una emergencia”, expone.

Desde la perspectiva de salud pública, el epidemiólogo Carlos Mendoza Ríos señaló que el entorno actual favorece los factores de riesgo.

“Tenemos una población con altos niveles de obesidad, consumo elevado de alimentos ultraprocesados y sedentarismo. A eso se suman jornadas laborales largas, estrés crónico y poco acceso a chequeos preventivos. Es una combinación peligrosa”, considera.

Asimisimo, los especialistas también coincidieron en que uno de los mayores retos es que muchas personas desconocen que viven con presión arterial elevada o alteraciones metabólicas.

“La hipertensión es llamada el asesino silencioso porque pueden pasar años sin detectarse. Cuando se diagnostica, en muchos casos el daño al corazón ya está avanzado”, advirtió Martínez Hernández.

Por su parte, el cardiólogo intervencionista Jorge Salas Ortega subrayó que la atención tardía sigue costando vidas. “Muchos pacientes llegan al hospital después de varias horas con dolor en el pecho. En un infarto, cada minuto cuenta. La falta de cultura de prevención y reconocimiento de síntomas es un problema serio”, refiere.

Los expertos destacaron que entre 70 y 80 por ciento de las enfermedades cardiovasculares pueden prevenirse con medidas básicas como control de presión y glucosa, alimentación balanceada, actividad física regular y abandono del tabaco.

Registro de defunción ı Foto: Especial