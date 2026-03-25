Vinculan a proceso a Yair ‘N’, líder criminal detenido con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

Yair "N" fue detenido junto a otras cinco personas con más de 270 kilógramos de fentanilo en Colima.

Yair Leobardo “N”, identificado como presunto líder de una célula criminal, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de fentanilo.

El pasado 12 de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Yair Leobardo “N” y otras cinco personas en una zona residencial del municipio de Villa de Álvarez, Colima.

Durante cateos a dos inmuebles, autoridades federales y estatales incautaron alrededor de 270 kilogramos de fentanilo en polvo y pastillas, equivalente a 14 millones de dosis.

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Aseguramiento de 14 millones de dosis de fentanilo en Colima. ı Foto: X, @gobiernocolima

Harfuch añadió que el intercambio de información con la DEA, (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas) permitió la captura del presunto líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina .

Yair Leobardo “N” y las otras cinco personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente; asimismo, fueron asegurados dos inmuebles utilizados para almacenar la droga sintética, y se desmanteló un laboratorio clandestino, informó el gobierno de Colima.

Derivado de trabajos de investigación realizados por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad @GabSeguridadMX , y como resultado del intercambio constante de información con @DEAHQ, se llevaron a cabo dos acciones operativas en el municipio de Villa de Álvarez,… pic.twitter.com/D4rMwYlqJO — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) March 12, 2026

Yair “N”, con antecedentes en Estados Unidos

Harfuch precisó que Yair Leobardo “N” cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde fue detenido en 2019 y 2020 por su participación en la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Actualmente tiene una orden de aprehensión vigente en Chicago, Illinois, informó el pasado 13 de marzo en conferencia de prensa desde Manzanillo, Colima.

En tanto, este 25 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Carlos “N” y Claudia “N” también fueron vinculados a proceso. Como Yair Leobardo “N”, permanecerán en prisión preventiva oficiosa, y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

La #FGR, por conducto de #FEMDO, presentó los datos de prueba necesarios para obtener vinculación a proceso en contra de Carlos “N”, Claudia “N” y Yair “N”, por su posible participación en el delito de contra la salud. Fueron detenidos en flagrancia en el estado de Colima, donde… pic.twitter.com/kISmMQQR1w — FGR México (@FGRMexico) March 25, 2026

Embajador de EU reconoce incautación de fentanilo

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la incautación de las 14 millones de dosis de fentanilo, al señalar que la cooperación binacional evitó que el opioide llegara a las calles .

“Gracias a la cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos desmantelando las redes criminales que buscan envenenar a nuestras comunidades con fentanilo y violencia", escribió en la red social X.

Cuando nuestros países coordinan esfuerzos y comparten información, como en este caso, los criminales no tienen dónde esconderse. Gracias a la cooperación impulsada por @POTUS @realDonaldTrump y la presidenta @ClaudiaShein, estamos desmantelando las redes criminales que buscan… https://t.co/kBEiTEJaml pic.twitter.com/LVxgBkxWkT — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) March 13, 2026

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cehr