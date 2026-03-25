Vinculan a proceso a Yair ‘N’, líder criminal detenido con 14 millones de pastillas de fentanilo en Colima

Yair Leobardo “N”, identificado como presunto líder de una célula criminal, fue vinculado a proceso por su probable participación en el delito contra la salud en la modalidad de posesión con fines de comercio en su variante de venta de fentanilo.
El pasado 12 de marzo, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó la detención de Yair Leobardo “N” y otras cinco personas en una zona residencial del municipio de Villa de Álvarez, Colima.
Durante cateos a dos inmuebles, autoridades federales y estatales incautaron alrededor de 270 kilogramos de fentanilo en polvo y pastillas, equivalente a 14 millones de dosis.
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Harfuch añadió que el intercambio de información con la DEA, (siglas en inglés para la Administración para el Control de Drogas) permitió la captura del presunto líder de una célula delictiva dedicada a la venta y tráfico de fentanilo y metanfetamina.
Yair Leobardo “N” y las otras cinco personas detenidas quedaron a disposición de la autoridad correspondiente; asimismo, fueron asegurados dos inmuebles utilizados para almacenar la droga sintética, y se desmanteló un laboratorio clandestino, informó el gobierno de Colima.
Yair “N”, con antecedentes en Estados Unidos
Harfuch precisó que Yair Leobardo “N” cuenta con antecedentes por tráfico de drogas en Estados Unidos, donde fue detenido en 2019 y 2020 por su participación en la posesión y distribución de cocaína, heroína, metanfetamina y fentanilo. Actualmente tiene una orden de aprehensión vigente en Chicago, Illinois, informó el pasado 13 de marzo en conferencia de prensa desde Manzanillo, Colima.
En tanto, este 25 de marzo, la Fiscalía General de la República (FGR) informó que Carlos “N” y Claudia “N” también fueron vinculados a proceso. Como Yair Leobardo “N”, permanecerán en prisión preventiva oficiosa, y se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.
Embajador de EU reconoce incautación de fentanilo
El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró la incautación de las 14 millones de dosis de fentanilo, al señalar que la cooperación binacional evitó que el opioide llegara a las calles.
“Gracias a la cooperación impulsada por el presidente Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, estamos desmantelando las redes criminales que buscan envenenar a nuestras comunidades con fentanilo y violencia", escribió en la red social X.
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cehr