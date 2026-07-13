Pemex da giro operativo con nueva gestión

El director de Pemex (izq.) en recorrido por la terminal de Tabasco, la semana pasada.

Acasi dos meses de asumir la dirección general de Petróleos Mexicanos (Pemex), Juan Carlos Carpio Fragoso realizó un cambio en el estilo de gestión de la empresa, que combina rigor financiero con presencia constante en campo, ya que su trabajo al frente de la compañía pública no se limita sólo a la revisión de cifras, sino a conocer los procesos y conversar de manera directa con el personal operativo.

Hace unos días el directivo realizó una gira por instalaciones estratégicas para la producción nacional. Durante el recorrido, visitó la Batería de Separación Litoral de Tabasco, al interior de la Terminal Marítima Dos Bocas; el barco de proceso FPSO Yuum Kak Naab y el Centro de Proceso Akal-J, en el Golfo de México.

El Dato: Cerca de tres mil 400 trabajadores forman parte de la Refinería Tula, la cual cumplió 50 años de operación.

Carpio Fragoso supervisó la infraestructura clave del sector energético del país, así como los procesos de acondicionamiento, mezclado, medición y suministro de hidrocarburos destinados al Sistema Nacional de Refinación y a diversos puntos de exportación.

“Estas acciones fortalecen la coordinación operativa y contribuyen a garantizar la continuidad, eficiencia y confiabilidad de los procesos estratégicos de nuestra empresa”, indicó la petrolera mexicana a través de una publicación en X.

De igual forma, la cercanía operativa se observó en la Refinería Miguel Hidalgo, mejor conocida como Refinería Tula, ubicada en el estado de Hidalgo. En dicho complejo, el director general dio seguimiento a los trabajos de operación y conversó con los trabajadores, a quienes reconoció por su compromiso y profesionalismo.

Plataforma petrolera de Pemex supervisada por el director de la firma. ı Foto: Especial

Desde que asumió el cargo el pasado 15 de mayo, Carpio Fragoso ha sostenido que la meta de su gestión es avanzar en refinación, petroquímica, fertilizantes, logística y proyectos de cogeneración de energía. El objetivo es que la empresa consolide su eficiencia operativa, posición financiera y sostenibilidad, reconociendo siempre que los trabajadores son el mayor activo de la institución.

“Estoy convencido de que, con su respaldo, disciplina, honradez, honestidad y amor por México, seguiremos transitando por un sector energético fuerte, capaz de responder a las necesidades del país y de contribuir a alcanzar la justicia energética en beneficio de las familias mexicanas”, señaló.

El ángulo que define esta gestión es la transición del perfil financiero al operativo. Carpio Fragoso arribó a la dirección general con una trayectoria marcada por las finanzas, una formación que suele asociarse con la gestión de activos y la optimización de recursos.

Sin embargo, en sus primeros meses al frente de la institución, ha dejado claro que la rentabilidad de Pemex no puede entenderse, ni ejecutarse, sin una comprensión profunda de la realidad técnica y operativa.