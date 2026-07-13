Aranceles e inversión fija baja impactan a vehículos pesados

El sector de vehículos pesados se enfrenta a varios retos relacionados con una debilidad de la Inversión Fija Bruta y por la política arancelaria del presidente estadounidense Donald Trump, que generaron caídas en las ventas al menudeo, la producción y la exportación en 21.8 por ciento, 12.9 y 14.5 por ciento anual, respectivamente en los primeros seis meses del año.

De acuerdo con analistas, la falta de certeza derivada de las decisiones internas, como la reforma judicial, causó que se registraran menores inversiones en el país, lo que resultó en un desempeño negativo de los principales indicadores del sector durante los primeros seis meses del año.

Automotriz ı Foto: Especial

Las ventas al menudeo, entre enero y junio, se ubicaron en 16 mil 072 unidades pesadas, una disminución de cuatro mil 481 automotores en comparación con los mismos meses de 2025, que para ese momento también registraban una contracción anual de 22.9 por ciento respecto del mismo periodo de 2024.

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“La caída de las ventas de vehículos pesados se debe a la caída en la Inversión Fija Bruta y al deterioro de las expectativas económicas en México. Además, también se han visto afectadas por una mayor incertidumbre respecto a la relación comercial con Estados Unidos y el desempeño de las exportaciones”, indicó Gabriela Siller Pagaza, directora de Análisis Económico Financiero de Banco Base.

El Dato: En junio se exportaron 12 mil 730 unidades pesadas, mostrando un aumento anual de 3.2%; no obstante, la exportación acumula caídas en 18 de los últimos 21 meses.

Según datos del Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Pesados (RAIAVP), la colocación de unidades al menudeo del primer semestre de este año son de las cifras más bajas en la serie de 2018 a 2026, sólo supera a la comercialización de la primera mitad de 2020 cuando se vendieron 12 mil 082 unidades y a la de 2021, cuando se colocaron 15 mil 442 automotores, años en donde la actividad económica sufrió por la pandemia de Covid-19.

Los datos de junio también reflejaron que la venta al menudeo de vehículos pesados fue de tres mil 194 unidades, un incremento de 119 en su comparación anual, pero pese al crecimiento, el número es inferior a las unidades colocadas entre 2023 y 2024.

El Tip: En el primer semestre del año, las exportaciones de Kenworth cayeron 38.6% y las de International 17.7%.

Lo anterior, es el reflejo de los últimos datos de la Inversión Fija Bruta, indicador que en abril tuvo un crecimiento de 5.1 por ciento a tasa anual. Ante esto, Siller Pagaza destacó que se rompió con una racha negativa de 19 meses consecutivos; sin embargo, si se compara con el dato de agosto de 2024, previo a la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial se tiene una contracción de 7.6 por ciento.

Sobre la producción de vehículos pesados, en junio, ésta se incrementó 7.5 por ciento, al pasar de 14 mil 189 unidades en 2025 a 15 mil 262 en 2026; no obstante, en el acumulado del primer semestre hubo una contracción de 10 mil 580 automotores menos.

Es decir, entre enero y junio se fabricaron 70 mil 876 unidades, una contracción de 12.9 por ciento frente a los 81 mil 453 construidos en el mismo periodo de 2025, ubicándose como la segunda cifra más baja de la serie de 2018 a 2026, sólo mayor a los 58 mil 635 pesados de 2020.

Sobre la exportación, en el periodo de referencia hubo una caída de 14.5 por ciento a tasa anual, ya que en 2025 se colocaron 68 mil 148 unidades en el mercado externo, una disminución respecto a 2024 cuando fueron 78 mil 881; es decir, la baja de envíos comenzó desde 2025 cuando, Trump regresó a la Casa Blanca e inició cambios en su política comercial, con la imposición de aranceles bajo el argumento de sus altos déficits comerciales y para reindustrializar su país.

Así, en octubre del año pasado, el mandatario anunció que a partir del 1° de noviembre, los camiones medianos y pesados que fueran enviados a EU desde otras naciones tendrían un arancel de 25 por ciento bajo la Sección 232.

En ese momento señaló que los gravámenes eran para proteger a los fabricantes de la “competencia externa desleal” y que la medida beneficiaria a empresas como Peterbilt, Kenworth y Freightliner.

Luego de los aranceles, en la comparación anual, las exportaciones a Estados Unidos también tuvieron una reducción de 10 mil 859 unidades; es decir, en el primer semestre de 2025, México envío 64 mil 656 automotores, en el mismo lapso de 2026 bajó a 53 mil 797 unidades.