Monreal ve ‘solución adecuada’ en repetir examen de admisión de la UNAM

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, calificó como una “solución adecuada” la decisión de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de reponer el examen de admisión para miles de aspirantes.

A través de un videomensaje difundido en sus redes sociales, el legislador expresó su respaldo a la determinación anunciada por el rector de la institución, Leonardo Lomelí Vanegas, y señaló que la medida permitirá reducir los efectos derivados de las irregularidades detectadas en el proceso de selección.

“La educación superior es un derecho, no un privilegio, que debe garantizarse a los jóvenes de México”, sostuvo el diputado.

Toda acción que fortalezca la confianza en las instituciones educativas y brinde mayor certeza a las y los jóvenes es un paso en la dirección correcta. El compromiso debe ser ampliar las oportunidades para acceder a una formación académica de calidad. ¡Que viva la @UNAM_MX! pic.twitter.com/OB8VIfCse2 — Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) July 31, 2026

Monreal afirmó que, aunque la decisión no resuelve el problema de fondo, sí representa un paso importante para ofrecer certidumbre a quienes buscan continuar con su formación profesional.

El legislador recordó que la Comisión Técnica encargada de revisar el proceso de admisión detectó resultados atípicos en las evaluaciones, por lo que recomendó la aplicación de un examen de control.

De acuerdo con la información difundida por la universidad, la nueva evaluación será aplicada a los aspirantes que recibieron una notificación de ingreso y a quienes obtuvieron calificaciones iguales o superiores al promedio histórico registrado durante los últimos cinco años, aun cuando no hubieran sido seleccionados inicialmente.

Asimismo, el examen será realizado de manera presencial y contará con diversas versiones para garantizar la transparencia y la confiabilidad del proceso.

Monreal explicó que los resultados serán analizados por un grupo integrado por 16 especialistas de distintas áreas del conocimiento, quienes se encargarán de revisar el desarrollo de la prueba y validar los resultados obtenidos.

El coordinador de Morena insistió en la necesidad de ampliar la capacidad de la universidad para atender la creciente demanda de espacios educativos.

“Seguimos insistiendo en que deben admitirse más jóvenes en esta universidad, donde el esfuerzo, la honestidad y la preparación académica constituyen parte esencial de la formación profesional”, expresó.

Finalmente, destacó que la UNAM mantiene su autonomía y su capacidad para atender la contingencia mediante criterios técnicos y académicos, en beneficio de los más de 20 mil estudiantes que cada año buscan incorporarse a alguna de las más de 130 licenciaturas que ofrece la institución.

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MSL