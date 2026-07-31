Morena se reúne con aspirantes a coordinadores estatales para evaluar avances

La dirigencia nacional de Morena sostuvo una nueva serie de encuentros con las personas aspirantes a ocupar las coordinaciones estatales de la transformación y la defensa de la soberanía nacional, con el propósito de dar seguimiento a las actividades de organización territorial y fortalecimiento de la estructura partidista.

Las reuniones estuvieron encabezadas por la presidenta nacional del partido, Ariadna Montiel Reyes, y por la presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, Citlalli Hernández Mora.

De acuerdo con la información difundida por el instituto político, en esta ocasión participaron aspirantes de Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nayarit, Sonora y Sinaloa.

En Sinaloa el pueblo organizado es la mejor defensa de la patria. Nos reunimos con @eljesusibarrara, @imeldacastromx, Graciela Domínguez, @GVargasLanderos, @_Estrella_pd, @TereGuerraOchoa, @lopezcampos_ , Rodolfo Valenzuela Sánchez, Tomás de Jesús López Bajo y Kristiam Espinoza… pic.twitter.com/rfMf8Ljnor — Morena (@PartidoMorenaMx) August 1, 2026

La dirigencia explicó que el objetivo de estos encuentros consiste en evaluar el cumplimiento de las tareas asignadas a quienes buscan convertirse en coordinadores estatales, principalmente en los ámbitos de organización comunitaria, concientización y acercamiento con la ciudadanía.

Asimismo, se revisó el desarrollo de las asambleas informativas relacionadas con la defensa de la transformación y la soberanía nacional, las visitas domiciliarias y la distribución del periódico Regeneración, actividades que forman parte de la estrategia territorial del partido.

Morena recordó que estas acciones forman parte de los compromisos asumidos por las y los aspirantes al momento de registrarse en el proceso interno.

En Sonora el movimiento avanza con paso firme. Nos reunimos con @LoreniaValles_, @CelidaLopezc, María Dolores del Río Sánchez y @JavierLamarque_, para revisar la organización y las tareas que nos unen en la defensa de la soberanía nacional.

Con el pueblo al frente y la unidad… pic.twitter.com/b7W7kkSJWm — Morena (@PartidoMorenaMx) August 1, 2026

La dirigencia también señaló que las reuniones se realizan por bloques y tienen como propósito fortalecer la unidad interna y garantizar el cumplimiento de las normas establecidas para la selección de las coordinaciones estatales.

Finalmente, el partido reiteró su compromiso de conducir el proceso bajo los principios de transparencia, responsabilidad y apego a las reglas internas.

También te puede interesar:

Únete a nuestro canal de WhatsApp . En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

MSL