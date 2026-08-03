Evalúan dimensión de daños a Canal Once, tras recuperación de instalaciones

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que ya se evalúan los daños detectados en las instalaciones y el archivo histórico de Canal 11 tras la recuperación del inmueble.

Luego de que trabajadores de Canal 11 recuperaron las instalaciones, que permanecieron tomadas durante más de dos meses por estudiantes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), se encontraron diversos daños materiales, sobre los que ya se realiza una valoración para dimensionar el impacto e, incluso, determinar qué tanto se afectó el acervo videográfico histórico de la institución.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, informó que en una evaluación preliminar se observaron daños materiales, por lo que se solicitó la presencia de un notario y del Ministerio Público para dejar constancia de las condiciones en las que fue recibido el inmueble.

El titular de la SEP, Mario Delgado, en Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

“Desafortunadamente, a simple vista, sí hay daños al archivo, hay material roto, desordenado en el piso, pero bueno, vamos a esperar qué tan graves son esos daños... De la primera revisión que se hizo del archivo sí hay material roto en el suelo, todo desordenado; no sabemos qué tan grave es todavía el daño que se hizo al archivo histórico de Canal 11“, señaló Delgado Carrillo en la Conferencia del Pueblo.

Recuperación fue pacífica, señala SEP; preocupa estado de acervo fílmico

El funcionario sostuvo que la recuperación de las instalaciones ocurrió de manera pacífica por parte de los trabajadores, pues únicamente permanecían seis estudiantes que impedían el acceso.

Recuperación de instalaciones del Canal Once. ı Foto: Cuartoscuro

Indicó que la principal preocupación era el estado del acervo histórico de Canal 11, el cual resguarda más de 70 años de contenido audiovisual.

“Desde un principio les pedimos que devolvieran las instalaciones de Canal 11 porque hay mucha tecnología, aparatos y, sobre todo, la videoteca histórica del canal con más de 70 años de contenido resguardado, que debe mantenerse bajo ciertas condiciones. Ya empezaba a preocupar mucho el estado de ese archivo y de todas las instalaciones“, afirmó.

Recuperación de instalaciones del Canal Once. ı Foto: Cuartoscuro

Mario Delgado aseguró que la recuperación del inmueble no implica dejar de atender las demandas de los estudiantes inconformes, pues, junto con el subsecretario Ricardo Villanueva, se mantiene un diálogo para revisar el pliego petitorio.

Presidenta cuestiona origen de la movilización: “existen carpetas de investigación”

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puso en duda el origen de la movilización al señalar que una investigación previa de la Fiscalía apuntó a que los estudiantes recibían financiamiento.

La presidenta Claudia Sheinbaum, en Conferencia del Pueblo. ı Foto: Captura de video

La mandataria consideró que existe una falta de congruencia entre las demandas estudiantiles y la decisión de mantener ocupadas las instalaciones de Canal 11.

“No tiene lógica que un movimiento estudiantil que solicita mejoras en el Politécnico tome Canal 11 por tanto tiempo. Al final quedaban seis jóvenes que tenían tomadas las instalaciones, cuando su objetivo en realidad era evitar que Canal 11 pudiera transmitir“, declaró.

Recuperación de instalaciones del Canal Once. ı Foto: Cuartoscuro

Finalmente, celebró que, pese a la ocupación del inmueble, el personal del canal logró mantener las transmisiones durante estos meses desde instalaciones prestadas.

“Afortunadamente ya se retoma la transmisión de Canal 11 desde sus propias instalaciones y se va a realizar un análisis del inventario para conocer qué ocurrió durante esta toma. Además, existen carpetas de investigación relacionadas con este caso“, concluyó.

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