Canal Once recupera sus instalaciones tras más dos meses de toma por estudiantes

Canal Once retomó este domingo sus instalaciones en la Ciudad de México “de manera pacífica”, tras 2 meses y 9 días después de ocupación por parte de un grupo de estudiantes y docentes del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que mantenían una protesta en la emisora.

Las instalaciones de Canal Once permanecían tomadas desde el pasado 21 de mayo, cuando estudiantes de la casa de estudios se manifestaron para exigir la solución de distintas demandas.

Pese a considerar que las solicitudes eran “ajenas a las atribuciones del Canal”, la emisora aseguró que desde el inicio de la ocupación “privilegió en todo momento el diálogo como vía para recuperar las instalaciones”, acceder a su infraestructura y garantizar la prestación de sus servicios.

Canal Once recuperó este 2 de agosto sus instalaciones, tomadas desde el pasado 21 de mayo. ı Foto: Especial

Aunque durante la ocupación la señal permaneció al aire mediante una operación extraordinaria, el Canal Once adelantó que las actividades, servicios informativos, contenidos educativos, proyectos científicos y oferta cultural se restablecerán gradualmente y que realizará una evaluación del estado de sus instalaciones.

“En los próximos días, Canal Once informará oportunamente sobre los resultados de la evaluación técnica de sus instalaciones , de la infraestructura y de los bienes bajo su resguardo, así como de las acciones que se emprenderán para su recuperación, conservación y pleno restablecimiento operativo”, informó la emisora.

Se mantienen mesas de diálogo

Canal Once aseguró que tras recuperar sus instalaciones continuarán las mesas de trabajo para atender las demandas de la comunidad.

En un comunicado, el Canal Once reiteró su respeto al derecho de las y los estudiantes a expresar sus inconformidades, y reafirmó el derecho de las y los trabajadores de la emisora a desempeñar la labor pública que garantiza el derecho de las audiencias a la información.

“Canal Once refrenda su compromiso con el derecho de las audiencias a recibir información plural y de calidad, así como contenidos educativos, científicos y culturales. Canal Once es patrimonio de todas y todos. Su protección y conservación constituyen una responsabilidad compartida para que continúe cumpliendo su misión de servicio público en beneficio de la sociedad mexicana", destacó.

El Canal One retoma de forma pacífica sus instalaciones.



Nuestro compromiso es y seguirá siendo estar las audiencias, quienes son el motor de esta emisora.



Con orgullo, quienes tenemos el honor de trabajar en Canal Once actuamos conscientes de la alta responsabilidad de darle… pic.twitter.com/qkfHKZ5Ra2 — Canal Once (@CanalOnceTV) August 3, 2026

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cehr