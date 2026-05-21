Alumnos del IPN bloquean vialidades y toman Canal 11

Tras tomar las instalaciones de Canal Once, estudiantes de diversas escuelas de IPN bloquean la vialidades

En el marco del Día del Politécnico, alumnos del Instituto Politécnico Nacional emprendieron nuevas movilizaciones con las que intentaron tomar nuevamente el Canal 11 y asfixiaron pasos viales relevantes en la capital.

Las manifestaciones partieron desde el casco de Santo Tomás y exigieron que se les diera ingreso a las instalaciones del canal para que por medio del mismo se presentara una respuesta de parte de las secretarías de Educación Pública, Gobernación y de Hacienda.

En medio de la movilización, denunciaron haber sido recibidos a golpes al intentar ingresar.

El hecho derivó en un robustecimiento de las movilizaciones que llevaron al bloqueo sobre Circuito Interior, ante el enfado por no recibir respuesta.

🚨Estudiantes del IPN Instituto Politécnico Nacional (@IPN_MX) denuncian presunta represión durante protesta frente a Canal Once (@CanalOnceTV)



Mientras trabajadores resguardaban el acceso, los estudiantes exigieron atención a sus demandas



📹 Cortesía #Ahora #SEP #CDMX pic.twitter.com/06ntB0PpZD — Josue Aguilar (@josuealeexis) May 21, 2026

Los estudiantes, buscan exigir atención inmediata a distintas demandas académicas, administrativas y presupuestales que, aseguran, no han sido atendidas por las autoridades federales. Entre las peticiones se encuentran mejores condiciones para las escuelas del IPN, incremento de recursos, así como la instalación de mesas de diálogo con funcionarios de alto nivel.

Durante la jornada, los contingentes avanzaron desde el Casco de Santo Tomás hacia las inmediaciones de Canal 11, donde intentaron ingresar a las instalaciones para difundir públicamente sus exigencias. Sin embargo, señalaron que el acceso les fue negado y acusaron presuntas agresiones físicas en medio de los empujones registrados en el sitio.

La situación provocó momentos de tensión entre manifestantes y personal de seguridad, mientras algunos estudiantes colocaron barricadas y extendieron el bloqueo en Circuito Interior, afectando la circulación vehicular en una de las arterias más importantes de la Ciudad de México.

A través de consignas y megáfonos, los jóvenes insistieron en que buscan una respuesta formal de las secretarías de Educación Pública (SEP), Gobernación (Segob) y Hacienda, al considerar que hasta el momento no existe una solución concreta a sus demandas.

Asimismo, advirtieron que podrían continuar con las protestas y bloqueos en caso de no obtener una mesa de negociación en los próximos días.

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MSL