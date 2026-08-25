Pide oficialismo no magnificar el caso Rocha; presionan a Inzunza

El senador de Morena Óscar Cantón Zetina pidió que no se atribuya a Morena como partido una responsabilidad que corresponde a decisiones estrictamente personales de sus integrantes, en relación al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y al senador sinaloense, Enrique Inzunza, ambos señalados en EU por presuntos vínculos con el crimen organizado.

“Muchos no estamos de acuerdo en cómo se tomó esa decisión, yo tampoco lo estuve, pero no hay que magnificar. Morena es un movimiento nacional que está en cada pueblo de México, en cada ejido, en cada ranchería, en cada colonia. Lo que ocurre en un estado no puede afectar a todo el país, y un partido no depende de la conducta de una persona”, expresó.

“La ley no lleva nombre y apellido: se aplica, y si hay una violación, tiene que sancionarse con el debido proceso”, señaló Cantón Zetina.

El Dato: Enrique Inzunza Cázarez, senador y exsecretario general de Gobierno de Sinaloa, está acusado de actuar como enlace operativo entre la estructura estatal y el CDS.

En torno su postura sobre si el senador Inzunza Cázarez debería solicitar licencia, como lo hizo Rocha Moya, Cantón indicó que es una determinación que corresponde únicamente al propio legislador.

El legislador del Verde Ecologista Jorge Carlos Ramírez Marín consideró que Rubén Rocha Moya debe mantener la licencia mientras continúan las investigaciones en su contra y recomendó al senador Enrique Inzunza hacer lo propio.

“Yo creo que estamos en la misma línea, en el mismo tenor y lo recomendable, sin duda, para nuestro compañero (Inzunza) es, particularmente él, quien ha reiterado que no tiene absolutamente nada que ver con este tipo de asuntos. Yo creo que lo mejor es mantener la licencia, pero pues siempre será una decisión personal”, expresó.

10 funcionarios fueron señalados por EU en el caso Rocha

Ramírez Marín sostuvo que el intento de Rocha Moya por regresar al cargo fue una decisión personal que recibió una respuesta contundente de las autoridades y de su propio entorno político: “Mi punto de vista es que la respuesta unánime, solicitándole a Rocha que se mantenga en la licencia, es una demostración de que se trató de una decisión absolutamente personal por parte de él”.

El legislador del PVEM enfatizó que, mientras se desarrollen las indagatorias, lo prudente es que el mandatario sinaloense permanezca separado temporalmente del cargo: “A mí me parece que no es un deslinde, es una definición muy clara. Cualquiera que esté en la posición que comprometa al Estado mexicano, primero tiene que privilegiar el respeto al Estado mexicano”.

El diputado morenista Arturo Ávila Anaya endureció su postura frente a los casos de Rubén Rocha Moya y Enrique Inzunza, al señalar que ningún funcionario con investigaciones o señalamientos delicados debería regresar o permanecer en un cargo sin someterse al escrutinio de la justicia.

Sobre Rubén Rocha advirtió que no debe volver a la gubernatura de Sinaloa mientras continúen las investigaciones, mientras que, en el caso del senador Enrique Inzunza, consideró que debería pedir licencia para enfrentar los señalamientos sin fuero y calificó de “imprudente” un eventual regreso a la Cámara alta.

“No podemos permitir que una persona que tiene una carpeta de investigación, como lo es el señor Rocha, pues regrese al poder sin que se concluyan las investigaciones”, afirmó.

Ávila rechazó que Morena haya defendido al exgobernador y sostuvo que su postura siempre ha sido exigir debido proceso: “Si Rocha es culpable, que pague. Si cualquiera de los nueve personajes señalados adicionales es culpable, que pague”.

Pide oficialismo no magnificar el caso Rocha; presionan a Inzunza ı Foto: Especial

Al respecto, el líder de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal Ávila, consideró que la decisión del gobernador de Sinaloa con licencia de reincorporarse al cargo fue “políticamente inoportuna”.

La política, explicó, exige comprender que las decisiones individuales tienen consecuencias colectivas: “Creyeron casi todos, incluyendo analistas, comentaristas, politólogos, que se trataba de un asunto pactado con la Presidenta y que se iba a hacer como que no se veía, como que no se tenía que ver nada, que no tenía ninguna indicación, pero que finalmente se aceptaba el retorno y no era así”.

Monreal Ávila subrayó que, desde su perspectiva, la lealtad fundamental debe estar con el proyecto político, las instituciones, el país y el pueblo de México, y no únicamente con personas: “Fue un momento difícil, de confusión incluso”.

El diputado morenista consideró que, en un momento de transformación política, la conducción del Gobierno no puede ser ambigua y un proyecto nacional requiere dirección, cohesión y reglas: “La posición expresada por la Presidenta de la República fue firme, categórica, incluso, diría yo, hasta políticamente necesaria, porque no dejó espacio para la ambigüedad”.

Rabadán pide una solución institucional

| Por Tania Gómez |

La segunda solicitud de licencia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, volvió a colocar a la entidad en el centro de la discusión política en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, llamó a construir una salida institucional, mientras PAN y PRI elevaron la presión para que el mandatario enfrente las acusaciones en su contra. Además, exigieron explicaciones al senador Enrique Inzunza Cázarez.

El Tip: Rubén Moreira pidió que Morena no participe en la designación del gobernador interino ni en las elecciones de Sinaloa, al acusarlo de ser una “corporación criminal”.

Señaló que una eventual desaparición de poderes debe analizarse conforme a la Constitución y a la legislación, al tratarse de “una decisión trascendente”, y pidió privilegiar una ruta jurídica que atienda la demanda ciudadana:“Yo, siendo presidenta de la Cámara de Diputados, conmino a que podamos encontrar una ruta que le permita, a quienes piden en Sinaloa, el mejor futuro posible; un futuro de seguridad. Futuro en donde no haya una institución acompañada de los cárteles”.

Al referirse a Enrique Inzunza, la panista evitó pronunciarse sobre una eventual licencia, pero consideró que los legisladores deben cumplir con su responsabilidad: “Lo que hay que reclamar siempre, desde una posición institucional, por supuesto, es que los legisladores vengan, trabajen y cumplan con su obligación”.

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya Cortés, calificó como “absolutamente insuficiente” la nueva solicitud de licencia de Rocha Moya y exigió que enfrente a la justicia, sea detenido y, en su caso, extraditado a Estados Unidos.

“Es absolutamente insuficiente que Rocha Moya haya vuelto a pedir licencia”, afirmó Anaya, quien sostuvo que el gobernador enfrenta una acusación de narcotráfico ante un gran jurado estadounidense, además de una orden de aprehensión y una solicitud de detención provisional con fines de extradición.

También anunció que su bancada insistirá en la desaparición de poderes en la entidad. Sobre Enrique Inzunza, afirmó que debe aplicarse el mismo criterio y añadió que la imputación estadounidense es “integral” e involucra a diversas personas presuntamente con el crimen.

Desde el PRI, el coordinador de los senadores Manuel Añorve sostuvo que las acusaciones del director de la DEA, Terry Cole, contra presuntos vínculos entre políticos y el crimen organizado deben ser atendidas por el Gobierno mexicano y advirtió que la situación de Sinaloa ya amerita una respuesta institucional.

“Las condiciones están dadas para que, por supuesto, ya se ponga orden en Sinaloa. Sinaloa tiene un gran problema de liquidez, la inseguridad está haciéndose presente todos los días y yo no tengo la menor duda de que hay herramientas constitucionales que se pueden aplicar sin ningún problema”, declaró Añorve.

En tanto, el coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira Valdez, exigió que el gobernador con licencia y el senador morenista expliquen públicamente la situación de Sinaloa: “Le corresponde al propio Rocha Moya explicarle a México qué es tanto desorden. Ni uno de ellos ha dado la cara, ni Rocha Moya, ni Inzunza”.