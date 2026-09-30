El cantante colombiano Charlie Zaa enfrenta uno de los momentos más difíciles de su carrera luego de que la Fiscalía General de Colombia decidiera aplicar la figura de extinción de dominio sobre varias de sus propiedades.

Esta medida se relaciona con una investigación que lleva varios meses, la cual busca esclarecer presuntos nexos del intérprete con estructuras ilegales y algunos grupos paramilitares. La situación ha generado gran impacto en redes sociales y entre los fans, pues se trata de bienes de alto valor económico.

Charlie Zaa pierde bienes por extinción de dominio en Colombia, ¿qué significa esto para el cantante?

La Fiscalía General de Colombia incautó varios inmuebles de Charlie Zaa que se encuentran ubicados en Girardot (Cundinamarca) y Ibagué (Tolima), entre ellos un centro comercial, dos discotecas y un hotel. Según las autoridades, estos bienes habrían sido utilizados para ocultar recursos de origen ilícito vinculados al grupo paramilitar Bloque Tolima.

La extinción de dominio implica que el Estado asume la titularidad de las propiedades cuando existen pruebas de que fueron adquiridas con dinero ilegal, sin necesidad de esperar una condena penal. Estos bienes están valuados en más de 130 millones de pesos mexicanos.

Charlie Zaa ı Foto: IG zaacharlie

En este caso, la medida afecta directamente el patrimonio de Charlie Zaa, quien deberá demostrar la legalidad de sus bienes en la etapa probatoria del proceso.

El cantante reaccionó en redes sociales con un comunicado donde afirmó: “Soy un hombre que ha trabajado con honestidad durante más de treinta años. No existe una sentencia en mi contra ni una decisión definitiva de extinción de dominio”.

Charlie Zaa también aseguró que continuará colaborando con la justicia y confía en que las pruebas demostrarán el origen lícito de su patrimonio.

Este episodio marca un giro en la vida del intérprete de boleros, que, pese al proceso legal que atraviesa, actualmente se encuentra en gira con el tour Nacer de Nuevo.

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