Juliette Willmann, reconocida esquiadora francesa de 29 años, perdió la vida en una avalancha en el Cerro Crestón, en El Chaltén, Santa Cruz, Argentina. Fue la 4° del Freeride World Tour en 2021 y protagonizó el documental Rise, en 2024.

El accidente sucedió mientras realizaba una expedición junto a otros deportistas, incluido su esposo, y su fallecimiento generó conmoción.

Esquiadora Juliette Willmann muere en una avalancha; ¿quién era y cómo fue el accidente?

Juliette Willmann nació en Niza, Francia, y se destacó como una de las figuras más prometedoras del esquí freeride. Participó en el Freeride World Tour, donde obtuvo importantes resultados y se volvió un referente de esta disciplina extrema.

Su estilo audaz y su capacidad para descender montañas con gran técnica la convirtieron en inspiración para jóvenes atletas. En 2016, ganó la categoría femenina de esquí en el Arc 1950 French Freeride Qualifier y fue la 4° del Freeride World Tour en 2021.

Juliette Willmann se casó en septiembre de 2025 con Pierre-Idris Mehdi.

¿Cómo murió Juliette Willmann?

El accidente en el que murió Juliette Willmann ocurrió el 29 de septiembre, alrededor de las 12:30 horas, cuando Willmann ascendía el Cerro Crestón, en la Patagonia argentina, junto a un grupo de montañistas. Su esposo Pierre-Idris Mehdi y ella estaban recorriendo Sudamérica desde hace días.

Una avalancha se desató en la zona y la arrastró, junto a su marido, 400 metros, provocándole heridas fatales. Sus compañeros alertaron de inmediato a las autoridades; mientras tanto, otros esquiadores que se encontraban en la montaña consiguieron llegar hasta la zona de la avalancha para auxiliarla.

Juliette Willmann fue encontrada a aproximadamente un metro y medio de profundidad y sin signos vitales. Los equipos de rescate confirmaron su muerte en el lugar.

Su pareja fue localizada consciente y sin lesiones graves aparentes.

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