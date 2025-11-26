Thanksgiving Day: ¿qué es y por qué se celebra el Día de Acción de Gracias?

El pavo es el platillo por excelencia del Thanksgiving, o Día de Acción de Gracias, que se celebra principalmente en Estados Unidos-

Seguramente has escuchado sobre esta celebración en series o películas estadounidenses, pero ¿sabes realmente en qué consiste el Día de Acción de Gracias? En La Razón te contamos los detalles.

El Thanksgiving Day o Día de Acción de Gracias, es una festividad anual en Estados Unidos en la que las familias se reúnen para agradecer las bendiciones recibidas durante el año. Se caracteriza por una cena en la que el pavo se mantiene como el platillo tradicional.

Este 2025, el Día de Acción de Gracias se celebra este jueves 27 de noviembre, y es la antesala al famoso Black Friday, que este año se realiza el viernes 28.

La historia detrás del Día de Acción de Gracias

Su origen se remite a la época de la reforma protestante y la llegada de los primeros colonos ingleses a Estados Unidos. Sin embargo, la esencia de la tradición está ligada a antiguos rituales agrícolas realizados tras las cosechas para agradecer la abundancia.

Según la versión histórica más difundida, el Thanksgiving Day conmemora la cena que los colonos de Plymouth ofrecieron a la tribu Wampanoag en el año 1621, como una muestra de agradecimiento por su ayuda para sobrevivir y mejorar sus técnicas de cultivo y caza.

De manera que esta celebración busca reunir a las familias para compartir y dar gracias, tal como hicieron aquellos primeros pobladores. Aunque suele asociarse con Estados Unidos, Canadá y Brasil también la conmemoran.

En Estados Unidos y Brasil, el Día de Acción de Gracias se celebra el cuarto jueves de noviembre , mientras que en Canadá tiene lugar el segundo lunes de octubre.

Para los estadounidenses, el Thanksgiving es tan importante como la Navidad: es un día feriado nacional y marca, de manera no oficial, el inicio de la temporada navideña.

