Papa León XIV recibe alta hospitalaria y sale del Policlínico Gemelli de regreso al Vaticano

El Papa León XIV recibió el alta hospitalaria y dejó el Hospital Policlínico Gemelli este sábado, cuatro días después de haber sido sometido a cirugía en el pulmón por un nódulo detectado en fase temprana.

A través de un comunicado emitido por el Vaticano y recogido por el medio oficial Vatican News, se informó que los más recientes estudios realizados al sumo pontífice demostraron que su salud mejoró, lo que permitió el alta hospitalaria.

Papa León XIV salió del hospital cuatro días después de haber sido sometido a cirugía. ı Foto: Reuters

“Los médicos del Papa León XIV anunciaron el sábado por la mañana que el Papa León XIV está en condiciones de ser dado de alta del Hospital Gemelli”, se lee en la tarjeta informativa de Vatican News.

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“…el Papa se sometió a análisis de sangre y una radiografía de tórax por la mañana, lo que confirma que su condición clínica permite que abandone el hospital”, abundó.

Pope Leo XIV's doctors announced on Saturday morning that Pope Leo XIV is fit to be discharged from Gemelli Hospital.



In a statement from the Holy See Press Office, Dr. Luigi Carbone and Professor Stefano Margaritora said the Pope underwent blood tests and a chest X-ray in the… pic.twitter.com/YLVOL2ucKp — Vatican News (@VaticanNews) October 17, 2026

Por lo anterior, León XIV fue habilitado para salir del hospital y volver al Vaticano, desde donde, como es habitual, rezará el Ángelus el domingo.

De acuerdo con la agencia Reuters, a su salida del hospital, el Papa León XIV caminó sin ayuda hasta el coche que lo esperaba, y se detuvo a hablar un momento con quienes le deseaban una pronta recuperación a la salida del Policlínico.

Papa León XIV caminó sin ayuda hasta su automóvil tras salir del Policlínico Gemelli. ı Foto: Reuters

Papa se mejoró rápidamente de salud

Desde ayer, Vatican News compartió las primeras fotografías del Papa León XIV desde el Policlínico Gemelli, después de que se informara que su salud había mejorado.

En las fotografías aparece el sumo pontífice mientras oficiaba una misa en el décimo piso del Policlínico Gemelli, en presencia de personal médico e integrantes de la santa sede.

“En su homilía, el Papa agradeció a todo el personal —médicos, enfermeras y auxiliares— por el trabajo que realizan cada día cuidando a los pacientes en su fragilidad, y especialmente por lo que han hecho y siguen haciendo por él”, se lee en un recuento del evento que realizó Vatican News.

Papa León XIV, en su automóvil, al salir del hospital. ı Foto: Reuters

En tanto, desde ayer, el Vaticano informó que el Papa León XIV avanzaba favorablemente en su recuperación, con resultados positivos en sus últimos estudios.

“El Papa continúa con la fisioterapia respiratoria, y está llevando a cabo sus ‘actividades diarias normales de manera completamente independiente’ mientras se recupera de la cirugía del martes”, escribió Vatican News en otra tarjeta.

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