Iglesia exige al Gobierno responder ante la crisis

Colectivos de desaparecidos se manifestaron en el malecón de Acapulco, ayer.

La iglesia llamó a convertir la búsqueda de personas desaparecidas en una causa nacional y sostuvo que el Estado mantiene una responsabilidad “irrenunciable” para prevenir estos casos, localizar de inmediato a las víctimas, investigar los hechos y procurar justicia. El pronunciamiento apareció este en el editorial Desde la Fe, publicación católica, con motivo del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Advirtió que la respuesta institucional no puede quedar sustituida por las tareas que realizan familiares, colectivos u organizaciones civiles, al tiempo que pidió abandonar la indiferencia y mantener la exigencia de verdad y justicia.

Sostuvo que cualquier respuesta a esta crisis debe incluir el esclarecimiento de los casos y responsabilidades concretas. “No puede haber reconciliación construida sobre la impunidad ni diálogo que pretenda esconder la verdad”, afirmó la publicación.

El editorial retomó el llamado de los obispos mexicanos a “salir al encuentro” de quienes buscan a sus familiares y de las personas dispuestas a contribuir a la construcción de paz y planteó que la magnitud del problema no puede reducirse a estadísticas.

La Iglesia recuperó un mensaje de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), el cual reconoció la “extraordinaria labor de las madres buscadoras y organizaciones ciudadanas que, impulsadas por su dolor, valentía y tenacidad, son las que consiguen avances en la búsqueda de sus seres queridos y realizan hallazgos decisivos que mantienen vivo el clamor por la justicia”.

Además, sostuvo que las autoridades deben contar con instituciones capaces de responder ante la desaparición de personas, mientras la sociedad debe acompañar a quienes mantienen labores para localizar a sus seres queridos.