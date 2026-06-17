Shabab Al-Ahli: esta es la historia del club de Emiratos Árabes que dirigirá André Jardine

El Shabab Al-Ahli es uno de los clubes más importantes y laureados de Emiratos Árabes Unidos. Con sede en Dubái, el equipo presume una larga tradición en el futbol emiratí y será el nuevo reto de André Jardine, quien dejó al América tras convertirse en el técnico más ganador de la historia del club azulcrema.

Fundado en 1958 como Al Ahli FC, el club adoptó el nombre de Shabab Al-Ahli en 2017, luego de una reestructuración y fusión con otras instituciones deportivas. Desde entonces, mantiene su condición de uno de los equipos más competitivos del país.

Disputa sus partidos como local en el Rashid Stadium, en Dubái, y es conocido por el apodo de los “Reyes Rojos”. En su palmarés destacan nueve títulos de la UAE Pro League, once President’s Cup, siete Supercopas y cinco Copas de la Liga, cifras que lo colocan entre los clubes más exitosos del futbol emiratí.

El nuevo reto de Jardine: un gigante del futbol emiratí

Jardine llega para reemplazar al portugués Paulo Sousa, luego de que el equipo terminara la temporada 2025-26 como subcampeón de la liga.

El objetivo del brasileño será devolver al Shabab Al-Ahli al título local y competir por la AFC Champions League Elite, el torneo de clubes más importante del continente asiático.

El entrenador arriba a Dubái tras una etapa histórica en el futbol mexicano, donde conquistó seis títulos, incluidos tres campeonatos de Liga MX, consolidándose como el estratega más exitoso en la historia del conjunto de Coapa.

Las figuras del Shabab Al-Ahli

El plantel cuenta con futbolistas de experiencia internacional. Su principal referente es el delantero iraní Sardar Azmoun, con pasado en clubes europeos como Zenit, Bayer Leverkusen y Roma.

También sobresalen el mediocampista serbio Nemanja Maksimović y el atacante Yuri César, quien fue uno de los máximos goleadores del equipo en la última temporada.

Con una plantilla competitiva, aspiraciones de títulos y presencia constante en torneos continentales, el Shabab Al-Ahli representa uno de los desafíos más importantes en la carrera de André Jardine fuera de México.

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