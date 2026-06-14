Manuel Neuer se alista para debutar con Alemania en la Copa del Mundo 2026: “confiamos mucho en él”

El portero Manuel Neuer se ha recuperado por completo de una lesión de pantorrilla que sufrió el mes pasado y está listo para el debut de Alemania en la Copa del Mundo 2026, este domingo contra Curazao.

Neuer llega al Mundial sin haber jugado con Alemania en casi dos años, después de que el entrenador Julian Nagelsmann lo convenció de salir del retiro internacional.

“Definitivamente está en condiciones de iniciar el partido y fue mejorando cada vez más”, aseveró Nagelsmann en referencia a Neuer, de 40 años. “En realidad no tenía el ritmo, pero ahora lo encontró. Ha jugado mucho, confiamos mucho en él y creo que… para tener un buen Mundial, necesitamos a Manuel en su mejor nivel y creo que puede aportar eso”.

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Había dudas sobre su estado físico desde finales de mayo, cuando se lesionó la pantorrilla izquierda durante el último partido de la temporada de la Bundesliga del Bayern. Se perdió la final de la Copa de Alemania contra el Stuttgart por lo que se describió como “problemas musculares en la pantorrilla izquierda”.

El capitán del Bayern Múnich es el único integrante que queda de la selección alemana que ganó la Copa del Mundo en 2014. Éste será su quinto Mundial, con lo que igualará el récord alemán que ostenta Lothar Matthäus.

Su regreso a la selección nacional ha sido un impulso para los miembros más jóvenes del plantel, que se han apoyado en él durante la preparación, mientras Alemania intenta recuperarse tras dos eliminaciones consecutivas en la fase de grupos del Mundial.

El mediocampista Aleksandar Pavlović, compañero de Neuer en el Bayern, elogió el liderazgo del guardameta mientras el jugador de 22 años se prepara para debutar en un Mundial.

“Manuel es un jugador de clase mundial. Siempre me da consejos”, afirmó Pavlović. ”Me ayuda en el campo y eso es muy importante para mí. Estoy muy agradecido por cualquier consejo que me dé e intento aplicar cualquiera de esas recomendaciones”.

Alemania, cuatro veces campeona, es amplia favorita contra Curazao, que debuta en el Mundial y es la nación más pequeña que se ha clasificado al torneo en la historia. Aunque llega como víctima aparente, el entrenador Dick Advocaat tiene mucha experiencia mundialista, ya que dirigió a Holanda en 1994 y a Corea del Sur en 2006.

Con 78 años, se convertirá en el director técnico más veterano en la historia de los Mundiales, mientras que Nagelsmann, de 38, es el más joven en el torneo de este año. La diferencia de 40 años entre estos entrenadores es la mayor en la historia de los Mundiales.

“Creo que es un entrenador realmente genial. Me parece muy bueno y un gran reconocimiento a su trabajo”, elogió Nagelsmann. ”Lo he conocido algunas veces y siempre es amable. Como entrenador joven, siempre puedo aprender de gente como él”.

Pero no se debe esperar que Nagelsmann siga dirigiendo dentro de 40 años. “Me gusta mi trabajo, pero espero hacer cosas diferentes con mi vida a esa edad”, dijo entre risas.

Advocaat dijo que le impresiona que Nagelsmann esté en ese puesto a una edad tan temprana. “Debe tener algo especial y lo tiene; de lo contrario no sería el entrenador de la selección nacional”, comentó. ”Es un entrenador excelente”.

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