Marchas y bloqueos en CDMX HOY 20 de abril: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Estas son las marchas y movilizaciones en CDMX HOY 20 de abril.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Aspecto de una marcha en CDMX. ı Foto: Cuartoscuro

Este lunes 20 de abril no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este lunes 20 de abril no se prevén marchas, pero sí 15 concentraciones.

Marchas

Colectiva Feminista “Antomonumenta Vivas Nos Queremos”: En Estación “Pino Suárez” (Línea 2), José María Izazaga y José María Pino Suárez, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, con destino a la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, desde las 07:30.

Concentraciones

Sindicato Mexicano de Electricistas: En Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 09:00 .

Colectivo de Búsqueda de Personas Desaparecidas: En Estación “Olivo” del Metrobús, Av. Insurgentes Sur No. 1871, Col. Guadalupe Inn, Alc. Álvaro Obregón, desde las 09:00 .

Alumnos del CECyT No. 10 “Carlos Vallejo Márquez”: En Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 10 IPN, Av. 508, Col. Pueblo San Juan de Aragón, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 10:00 .

Animalistas Ciudad de México: En Junta de Asistencia Privada de la CDMX, Calderón de la Barca No. 92, Col. Polanco, Alc. Miguel Hidalgo, desde las 10:00 .

Instituto IRA: En Senado de la República, Av. Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 10:00 .

Frente Internacional Obradorista: En Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 11:00 .

Colectivo “Plataforma 4:20”: En Monumento a la Madre, Av. Insurgentes Sur y James Sullivan ( 12:00 ) y en Av. Río Churubusco y Añil, Col. Granjas México ( 13:00 ).

La Comuna 4:20: En Monumento a la Revolución, Av. Plaza de la República, Col. Tabacalera, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 .

Colectiva “Hijas de la Cannabis”: En Plaza Tlaxcoaque (Diag. 20 de Noviembre) y Hemiciclo a Juárez (Av. Juárez No. 50), Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 12:00 .

Trabajadoras Sexuales Independientes y Unidas: En Reclusorio Preventivo Varonil Sur, Circuito Javier Piña y Palacios, Col. San Mateo Xalpa, Alc. Xochimilco, desde las 13:00 .

Movimiento “Somos Generación Z México”: En Secretaría de Gestión Integral del Agua (Río de la Plata No. 48), Secretaría de Movilidad (Av. Álvaro Obregón No. 269) y Secretaría de Seguridad Ciudadana (Liverpool No. 136), Alc. Cuauhtémoc, durante el día.

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