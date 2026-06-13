CDMX registra MALA calidad del aire HOY 13 de junio: ¿se activa la Contingencia Ambiental?

Consulta el estado de la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Este sábado 13 de junio de 2026 se registra MALA calidad del aire en la Ciudad de México y su zona conurbada del Estado de México, lo que representa riesgo alto a la salud yCDMX registra MALA calidad del aire HOY 13 de junio: ¿se activa la Contingencia Ambiental? eleva las probabilidades de que se active una nueva Contingencia Ambiental.

En La Razón de México te compartimos, cada hora, el estado de la calidad del aire con base en el más reciente informe del Sistema de Monitoreo Atmosférico (SIMAT), que lleva registro de las concentraciones de contaminantes en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El estado de la calidad del aire a las 16:00 horas de este sábado 13 de junio de 2026 en la ZMVM. ı Foto: SIMAT

¿Cómo está la calidad del aire este sábado 13 de junio en CDMX?

A las 16:00 horas de este sábado 13 de junio, 7 estaciones de monitoreo en la Ciudad de México registran BUENA calidad del aire:

Tlalpan (AJM)

Cuajimalpa (CUA)

Cuauhtémoc (HGM)

Miguel Hidalgo (MGH)

Álvaro Obregón (PED)

Tláhuac (TAH)

Coyoacán (UAX)

Al mismo tiempo, 8 estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Benito Juárez (BJU)

Azcapotzalco (CAM)

Coyoacán (CCA)

Gustavo A. Madero (GAM)

Iztacalco (IZT)

Venustiano Carranza (MER)

Iztapalapa (SAC)

Iztapalapa (UIZ)

Al menos una estación de monitoreo no arrojó datos o se encuentra en mantenimiento:

Cuajimalpa (SFE)

¿Cómo está la calidad del aire este 13 de junio en el Edomex?

A las 16:00 horas, una estación de monitoreo en el Estado de México registra MALA calidad del aire:

Tlalnepantla (TLA)

En contraste, cuatro estaciones reportan BUENA calidad del aire:

Cuautitlán Izcalli (CUT)

Naucalpan (FAC)

Anexo de Tlalnepantla (LPR)

Coacalco (VIF)

Al mismo tiempo, cuatro estaciones reportan calidad del aire ACEPTABLE:

Atizapán (ATI)

Ecatepec (LLA)

Nezahualcóyotl (NEZ)

Tultitlán (TLI)

Además, cuatro estaciones de monitoreo en el Estado de México no arrojaron datos o se encuentran en mantenimiento:

Chalco (CHO)

Nezahualcóyotl (FAR)

Ecatepec (SAG)

Ecatepec (XAL)

¿Cómo esta el índice de radiación UV en la ZMVM?

En la Zona Metropolitana del Valle de México se registran niveles altos de radiación ultravioleta (UV), por lo que es necesario utilizar protección al salir a las calles , como:

Sombrero

Gafas con filtro UV

Protector solar con FPS 30 o superior

Permanecer en la sombra o en interiores

¿Cuántas Contingencias suman en lo que va de 2026?

El Sistema de Monitoreo Atmosférico actualiza cada hora el estado de la calidad del aire y, cuando se registran concentraciones elevadas de contaminantes, como ozono o partículas PM10 y PM2.5, la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) puede activar una Contingencia Ambiental para evitar afectaciones a la salud de la población.

El pasado 1 de enero se activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental a nivel regional, en el sureste de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Posteriormente, el 8 de enero se activó la primera Contingencia Ambiental por ozono en toda la zona metropolitana.

El 12 de febrero se declaró la segunda Contingencia, que se extendió por 51 horas. Horas después de la suspensión, el 15 de febrero se reactivó la medida ante la persistencia de los contaminantes, y se levantó el 17 de febrero, tras casi 48 horas.

El pasado 10 de marzo se activó la cuarta Contingencia Ambiental, que se suspendió después de alrededor de 27 horas. En tanto, la quinta emergencia ambiental se activó el pasado 25 de abril y se levantó alrededor de 28 horas después.

Durante el 2025, la CAMe declaró un total de seis contingencias, la última el 25 de abril.

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cehr