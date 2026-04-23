Vuelca combi de transporte escolar en la México-Toluca; reportan 15 heridos

El percance se registró la tarde este jueves.

La volcadura de una unidad de transporte escolar en la México-Toluca, en la alcaldía Cuajimalpa, provocó la movilización de servicios de emergencia la tarde de este jueves, ya que se reportó al menos 15 heridos.

De acuerdo con los primeros reportes, en la unidad viajaban estudiantes de una secundaria.

Según la primera información, el conductor perdió el control de la unidad y volcó en inmediaciones de la colonia Xalpa.

Afectados relataron que iban a bordo de la combi y que el accidente ocurrió cuando el operador del transporte escolar les indicó que se “agarraran”, porque estaban a punto de impactarse.

“El señor solo nos dijo que nos agarráramos, luego se estampó, se quedó sin frenos”, contó.

Los estudiantes de la Secundaria 211 Antonio Castro Leal del turno vespertino, se dirigían a sus clases cuando ocurrió el accidente.

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FGR