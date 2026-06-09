Metro CDMX HOY 9 de junio: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este martes 9 de junio.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se presenta afluencia moderada y circulación constante de trenes en las Líneas 1, 2, 4, 5, 9, 12 y A. La información puede cambiar por eventualidades en el servicio. Mantente informado a través de nuestros canales oficiales. #MovilidadCDMX pic.twitter.com/NLgB2Poxuv — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 9, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea 1

La línea 1 que corre desde Pantitlán a Observatorio reporta un retraso en el servicio y alta afluencia en la línea. Mientras la cuenta oficial del Metro anuncia que se agiliza el movimiento de la línea pues se registra alta afluencia en la línea, los usuarios reportan a través de redes sociales un lento avance:

“¿Qué sucede en línea 1? […] más de 10-15 minutos detenidos en varias estaciones, la alta afluencia"

“Y en línea 1 la situación de siempre no hay trenes”

“Manden trenes en la línea 1 como es posible más de 15 min en espera”

Buen día. Se presenta alta afluencia en la Línea 1, se agiliza el avance de los trenes desde las terminales. Permite el libre cierre de puertas, así como descender del vagón antes de ingresar. — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 9, 2026

Línea B

La línea B del Metro de la Ciudad de México que corre desde Ciudad Azteca a Buenavista presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Diez minutos esperando en Flores Magon dirección Buenavista”

“Llevo 20 minutos en línea B y nada más no llegan más trenes”

“Muevan la línea B, 20 minutos y solo han pasado 2 trenes”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con el Metro de la CDMX, algunas líneas presentan alguna afectación debido a marcha lenta implementada por la presencia de lluvia:

Línea 3

Línea 12

Línea 2

Además, debes recordar que la línea 2 presta servicio en dos tramos, por lo que las estaciones Chabacano, Nativitas, Portales y Zócalo/Tenochtitlán permanecen cerradas.

#MetroAlMomento:



La Línea 2 opera de Tasqueña a Cuatro Caminos en ambos sentidos.



Las estaciones Chabacano, Nativitas y Portales permanecen cerradas, sin ascenso ni descenso de personas usuarias. Asimismo, la estación Zócalo/Tenochtitlan continúa cerrada.



Como alternativas… pic.twitter.com/JiygOe6mg2 — MetroCDMX (@MetroCDMX) June 9, 2026

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