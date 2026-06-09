Marchas y bloqueos en CDMX HOY 9 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifiestan en CDMX.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa se manifiestan en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 9 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 9 de junio se prevén ocho concentraciones y tres citas

Marchas

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Estación “Taxqueña”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Canal de Miramontes y Calz. Taxqueña, Col. Campestre Churubusco, Alc. Coyoacán, desde las 10:00 (Destino: Estadio Ciudad de México).

Concentraciones

Vecinos de la Unidad Habitacional Villa Panamericana : En Anillo Periférico Blvd. Adolfo López Mateos y México 1968, Col. Olímpica, Alc. Coyoacán, desde las 09:00

Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero : En Caseta de Tlalpan, Autopista Cuernavaca-México, Col. Los Cipreses, Alc. Tlalpan, desde las 09:00

Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco : En “Plaza de la Cultura” de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martin Xochinahuac, Alc. Azcapotzalco, desde las 12:00

Colectivo “Vivas en Memoria” : En Estación “Viaducto”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. de Tlalpan, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez, desde las 13:00

Partido Comunista Revolucionario del Instituto Politécnico Nacional : En Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 13:00

Comunidad Politécnica : En Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, Col. La Laguna Ticomán, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 13:00

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes” : En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 14:00

Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas : En Estadio Ciudad de México, Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 14:00

Radio Zapote : En Centro de Medios Libres “La Fortaleza”, Esfuerzo No. 32, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 17:00

Partido Comunista de México: En Belisario Domínguez y Allende, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:00

Citas Agendadas

Frente del Pueblo Resistencia Organizada : En Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 15:30

Movimiento para la Defensa de los Derechos Laborales y Sindicales de los Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México: En José María Pino Suárez No. 15, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:00

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am