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Marchas y bloqueos en CDMX HOY 9 de junio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY martes 9 de junio

Integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifiestan en CDMX.
Integrantes de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación (CNTE) se manifiestan en CDMX. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa. No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Estudiantes normalistas de Ayotzinapa se manifiestan en la Ciudad de México.
Estudiantes normalistas de Ayotzinapa se manifiestan en la Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Este martes 9 de junio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este martes 9 de junio se prevén ocho concentraciones y tres citas

Marchas

  • Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación: En Estación “Taxqueña”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Canal de Miramontes y Calz. Taxqueña, Col. Campestre Churubusco, Alc. Coyoacán, desde las 10:00 (Destino: Estadio Ciudad de México).

Concentraciones

  • Vecinos de la Unidad Habitacional Villa Panamericana: En Anillo Periférico Blvd. Adolfo López Mateos y México 1968, Col. Olímpica, Alc. Coyoacán, desde las 09:00
  • Madres y Padres de los 43 Estudiantes Normalistas Desaparecidos en Ayotzinapa, Guerrero: En Caseta de Tlalpan, Autopista Cuernavaca-México, Col. Los Cipreses, Alc. Tlalpan, desde las 09:00
  • Comité Estudiantil de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco: En “Plaza de la Cultura” de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, Av. San Pablo Xalpa No. 180, Col. San Martin Xochinahuac, Alc. Azcapotzalco, desde las 12:00
  • Colectivo “Vivas en Memoria”: En Estación “Viaducto”, Línea 2 del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Calz. de Tlalpan, Col. Álamos, Alc. Benito Juárez, desde las 13:00
  • Partido Comunista Revolucionario del Instituto Politécnico Nacional: En Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Zacatenco, Av. Wilfrido Massieu y Av. Instituto Politécnico Nacional, Col. Zacatenco, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 13:00
  • Comunidad Politécnica: En Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas, Av. Instituto Politécnico Nacional No. 2580, Col. La Laguna Ticomán, Alc. Gustavo A. Madero, desde las 13:00
  • Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”: En Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa, desde las 14:00
  • Asociación Mexicana de Titulares de Palcos y Plateas: En Estadio Ciudad de México, Calz. de Tlalpan No. 3465, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 14:00
  • Radio Zapote: En Centro de Medios Libres “La Fortaleza”, Esfuerzo No. 32, Col. Santa Úrsula Coapa, Alc. Coyoacán, desde las 17:00
  • Partido Comunista de México: En Belisario Domínguez y Allende, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc, desde las 17:00

Citas Agendadas

  • Frente del Pueblo Resistencia Organizada: En Zócalo Capitalino, Plaza de la Constitución, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 15:30
  • Movimiento para la Defensa de los Derechos Laborales y Sindicales de los Trabajadores del Gobierno de la Ciudad de México: En José María Pino Suárez No. 15, Col. Centro Histórico, Alc. Cuauhtémoc, desde las 18:00

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