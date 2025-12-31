Circuito Exterior Mexiquense: Unidad de transporte público vuelca; reportan 20 heridos

La volcadura de una unidad de transporte público se registró la mañana de este miércoles, a la altura del kilómetro 27+800 del Circuito Exterior Mexiquense, con dirección hacia Ecatepec, en el municipio de Jaltenco, lo que dejó a alrededor de 20 heridos.

De acuerdo con testimonios en el lugar del accidente, el accidente habría ocurrido luego de que el operador intentara ganarle el paso a un tráiler de doble caja, maniobra que provocó que el conductor perdiera el control y terminara volcando su unidad sobre la vialidad.

“El mismo provocó el accidente… le quiso ganar a un tráiler de doble caja y al cerrarse le ganó, y fue cuando nos volcamos. El de la combi tuvo la culpa”, declaró uno de los afectados.

Luego de unos minutos personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo (CGPCyGIR) arribó al sitio para atender la emergencia y brindar valoración médica a los pasajeros.

Las autoridades informaron que no hubo fallecimientos por lo que solo se registraron personas lesionadas.

Ante esto, paramédicos realizaron traslados y curaciones por golpes y contusiones, mientras la zona fue acordonada para permitir las maniobras de seguridad.

En el tramo afectado del Circuito Exterior Mexiquense se registró tránsito lento y una reducción de carriles, por lo que se exhortó a los automovilistas a conducir con precaución.

El conductor de la unidad también fue valorado por los cuerpos de emergencia y se encuentra bajo resguardo de la Guardia Nacional, para posteriormente ser trasladado y puesto a disposición del Ministerio Público, donde se determinará su situación jurídica.

Personal de la Coordinación General de Protección Civil y Gestión Integral del Riesgo (CGPCyGIR) se encuentra laborando en la atención de un accidente de transporte público registrado en el Circuito Exterior Mexiquense, a la altura del km 28, en el municipio de #Jaltenco. pic.twitter.com/2enKDs9IfF — Protección Civil del Estado de México (@pciviledomex) December 31, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR