Noción de corrupción, la 2.a peor del país con gobierno de Navarro

En el gobierno de Miguel Ángel Navarro en Nayarit, la sensación de que hay corrupción en la administración pública y en la vida común de sus ciudadanos ha ido en ascenso y ahora se ubicó en segundo lugar entre las entidades con mayor escalamiento en el último bienio.

Durante 2023, 82.2 por ciento de los nayaritas expresó su percepción de que los actos de corrupción en la entidad eran muy frecuentes o frecuentes, mientras que dos años después, ya en el cuarto año de gobierno del morenista Navarro, este indicador marcaba que 83.2 por ciento de la población mayor de edad tenía esa sensación arraigada.

El Dato: EN EL ESTADO, la tasa de gestiones donde la población tuvo contacto con algún servidor público y experimentó el flagelo fue de 17 mil 664 por cada 100 mil habitantes.

De acuerdo con el análisis sobre “Dinámicas de la corrupción en México”, elaborado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco), cuatro de cada cinco mexicanos considera que la corrupción es un fenómeno frecuente o muy frecuente en su entidad y sólo uno de cada 50 considera que nunca ocurre.

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“La medición lleva más de una década mostrando cifras por encima de 80 por ciento. En 2013, la percepción arrancó en 88 por ciento y escaló hasta su máximo histórico de 91 por ciento en 2017. Desde entonces se había mantenido a la baja, hasta la edición más reciente, en la cual se revierte dicha tendencia”, señala el Imco.

POLÍTICA Y GOBIERNO, REPROBADOS ı Foto: Especial

PARTIDOS, REPROBADOS. La Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2025, sobre la que se basa el análisis del Imco, establece que, en el estado de Nayarit, 50.9 por ciento de la población de 18 años y más refirió que la corrupción es el segundo problema más importante que aqueja hoy en día a su entidad federativa.

Además, Nayarit fue uno de los cuatro estados en el que los ciudadanos perciben a los partidos políticos como la institución más corrupta, antes que la Policía.

El 83.6 por ciento de la población de 18 años y más percibió que la corrupción es una práctica muy frecuente o frecuente en los institutos políticos.

Según el Imco, la corrupción en México se percibe mayoritariamente en el contacto directo con las autoridades, pues el análisis indica que, en la mayoría de los estados, la Policía es la institución con más percepción de corrupción, con 87 por ciento de percepción nacional, seguido de los partidos políticos y las agencias del Ministerio Público.

En 28 de los 32 estados, la Policía es la institución que la ciudadanía percibe como la más corrupta y sólo en cuatro los partidos políticos la desplazan del primer lugar, pero incluso ahí, la Policía ocupa el segundo puesto sin excepción.

1.5 por ciento de nayaritas creen que no se comete la conducta

LA CLAVE. En entrevista con La Razón, Fernanda García, directora de Sociedad del Imco, planteó que es necesario digitalizar los trámites, pagos y servicios en los gobiernos estatales y municipales, con el objetivo de eliminar el contacto directo con las autoridades, que hoy son el principal medio por el que se transmite la corrupción.

“Es a través del funcionario público que se hace este intercambio; entonces, al digitalizar los trámites eliminas esta ventanilla y reduces los actos de corrupción que se dan en los trámites en los gobiernos estatales o municipales”, recalcó.

Además, propuso simplificar por región los trámites empresariales, ya que muchas veces “abrir una empresa y demás, son trámites que son muy costosos y largos”.

En cuanto a la prevalencia, el Imco señala que, en 2025, se calculó una tasa de prevalencia de 15 mil 642 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes. Esto indica que, del total de ciudadanos que realizaron pagos, trámites o servicios, casi 16 por ciento fue víctima de algún acto de corrupción.

Si bien las mujeres interactúan en mayor medida con las autoridades estatales, en promedio experimentan menos corrupción (16 por ciento) con respecto a los hombres (20 por ciento).

COSTO PER CÁPITA. En el caso de Nayarit, la tasa de población que tuvo contacto con algún servidor público y experimentó al menos un acto de corrupción fue de ocho mil 915 por cada 100 mil habitantes (cerca del nueve por ciento).

El Tip: EN CHIHUAHUA y Colima se presentó la mayor reducción en la prevalencia de este problema en trámites ante las administraciones estatales con respecto a 2023.

El Imco también habla sobre los términos económicos que alcanza la corrupción y destaca que, en México, del 16 por ciento de la población mayor de 18 años que interactuó con el sector público, 6.9 millones experimentó algún acto de corrupción como sobornos o solicitud de mordidas para agilizar trámites o servicios.

De estas personas, 66 por ciento tuvo una afectación en términos económicos que alcanzó 24 mil 886 millones de pesos. En otras palabras: el costo de la corrupción en el país alcanza un monto de cinco mil 431 pesos por ciudadano.

Este costo por ciudadano es el más alto en los últimos 10 años, con un aumento de 709 pesos con respecto a la medición de 2023, donde fue de cuatro mil 723 pesos por ciudadano.

Fernanda García mencionó que la corrupción es un problema estructural que impacta la competitividad del país, ya que distorsiona los incentivos de mercado, erosiona la certeza jurídica y eleva los costos de inversión.

Añadió que si bien la digitalización de los trámites puede ayudar, no es lo único que va a solucionar el problema, ya que las corporaciones policiales y partidos políticos deben mejorar sus prácticas.