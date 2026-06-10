Reducen actividades 9 estados por el Mundial

ASPECTO de un módulo de Finanzas de Chiapas, que no laborará mañana. La dependencia instaló un módulo de licencias en el Poder Judicial, para acercar el trámite a más ciudadanos.

Los estados de Jalisco, Chiapas, Michoacán, Veracruz, Zacatecas, Hidalgo, Tamaulipas, Campeche y Estados de México secundaron, con matices y en distintos grados, el decreto anunciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, por lo que suspendieron actividades laborales en las oficinas administrativas de gobierno y las clases el 11 junio, con motivo del arranque del Mundial de futbol.

En el caso del Estado de México, Michoacán, Hidalgo, Tamaulipas y Zacatecas únicamente las autoridades autorizaron la suspensión de clases, mientras que Jalisco, Chiapas, Veracruz y Campeche incluyen la suspensión de labores en el sector público.

El primero en hacer el anuncio fue el estado de Chiapas, donde el gobernador Eduardo Ramírez Aguilar argumentó que “la pasión por el futbol es un momento que nos une como pueblo”, y por eso el próximo jueves 11 de junio se determinó que será un día sin actividades laborales en las oficinas administrativas del gobierno del estado y sin clases en el sistema educativo, y se retomará la normalidad el viernes 12.

13 juegos del Mundial tendrán lugar en México

Por su parte, el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, dijo que ya firmó un decreto para suspender actividades en el sector público, excepto todos aquellos que van vinculados a situaciones de emergencia como Protección Civil, bomberos y todos los cuerpos de seguridad, así como el personal de salud.

“Lo que buscamos es mejorar la movilidad en la ciudad y también que la ciudadanía pueda disfrutar del partido inaugural del Mundial”, dijo el mandatario.

El Gobierno del Estado de México (Edo-

mex), a través de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), informó que el jueves 11 de junio se suspenderán las clases en escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de la entidad.

Las autoridades del Edomex mencionaron que la suspensión de actividades se da con el propósito de evitar contratiempos en los traslados de estudiantes, docentes, madres y padres de familia.

En Michoacán, la secretaria de Educación, Gabriela Molina, subrayó que la suspensión de clases permitirá que estudiantes, docentes y familias disfruten de este momento en comunidad y la decisión se tomó al valorar tanto la continuidad del calendario escolar como la movilidad y el interés social que genera el inicio de la competencia deportiva mundialista.

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, explicó que mañana los empleados estatales tendrán el día libre debido al partido inaugural del Mundial.

Agregó que su administración colocará una pantalla en la Concha Acústica

—también conocida como el Domo del Jaguar— para que la ciudadanía acuda a ver los encuentros en ese espacio.

Sansores San Román aclaró que solamente los partidos que sean gratuitos se van a proyectar en la pantalla en la “Concha”, debido a los altos costos de derechos de transmisión que impone la FIFA y la televisión.

“Se suspende el trabajo (...) Los invitamos a la Concha Acústica, estamos poniendo una enorme pantalla. Ahí vamos a pasar todos los juegos del Mundial, los que no vas a poder ver en tu casa porque así se porta la FIFA” y la televisión, manifestó la mandataria.