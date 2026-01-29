Espera Refugio Franciscano regresar a sitio en Cuajimalpa

Integrantes del Refugio en la Brigada de Vigilancia Animal, el martes.

El integrante del patronato del Refugio Franciscano, A.C., León Téllez, afirmó que la jueza que ordenó el desalojo el 11 de diciembre acata la resolución de un juzgado colegiado podrían regresar al predio de Cuajimalpa el viernes y con ello, posiblemente, también los perros.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, para La Razón YouTube, el animalista explicó que la juzgadora tiene que acatar lo que se le ordena, lo cual, afirmó, ayudará a garantizar los derechos de los animales.

“Si pasa lo que debe de pasar, que es muy importante para mantener el Estado de derecho, el viernes a las 12:00 horas será entregada la posesión del predio al patronato del Refugio Franciscano y es un paso muy importante en la dirección correcta hacia evitar que se siga pasando por encima de los derechos de los animales, que se siga cometiendo maltrato, porque se ha documentado”, dijo a Javier Solórzano.

El Tip: El Gobierno ha indicado que los perros podrían regresar al refugio en Cuajimalpa, sólo si éste tiene condiciones adecuadas.

Esto, por el proceso legal que tiene el Refugio Franciscano, A.C., con la Fundación Haghenbeck por el predio de Cuajimalpa, en el cual las autoridades ubicaron a 936 perros y gatos, de los cuales 21 murieron y 57 (20 canes y 37 mininos) estaban hospitalizados.

Personal del Gobierno logró el rescate de 858 ejemplares para trasladarlos a distintos albergues de la ciudad para su cuidado y atención.

León Téllez reconoció que, por la investigación en curso por parte de la Fiscalía local, el regreso de los animales al refugio podría tardar. Destacó que esto debe ocurrir lo más rápido posible, pues varios animales murieron.

“El tiempo es oro, porque hay vidas de por medio, los animales se están muriendo, eso no lo puede negar la autoridad, lo ha documentado, aunque calculo que las cifras son mayores a las que se publican.

“Si esto sucede y la custodia pasa a nosotros, ya nada más es cuestión de tiempo para que los animales vuelvan”, dijo.

El pasado 21 de enero la secretaria de Salud, Nadine Gasman Zylbermann, informó que 171 perros fueron atendidos por su situación delicada, de los cuales se hospitalizó a 30 y de éstos, seis murieron.

El integrante del patronato del Refugio Franciscano, A.C., recordó que los animales que estaban en el albergue eran ejemplares rescatados y todos estaban en adopción.