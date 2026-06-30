Ecuador reprueba los festejos de la afición mexicana afuera de su hotel y ya hablaron con la FIFA

La afición mexicana se reunió a las afueras del hotel de concentración de la selección de Ecuador y armaron una fiesta para no dejarlos dormir, una acción que no le pareció a la escuadra sudamericana y a horas del partido lanzaron un comunicado.

“Sobre algunas acciones extra futbolísticas acontecidas en la previa al partido de dieciseisavos de final, la Federación Ecuatoriana de Futbol informa que ha enviado un reclamo a la organización, pues este proceder dista mucho de los principios de juego limpio, equidad y unidad que un Mundial de futbol debería representar”, se puede leer en el comunicado.

Entrenador de Ecuador se queja por el viaje a México

Sebastián Beccacece, se quejó de que su vuelo se retrasó más de tres horas, aunque no precisó si había tomado en cuenta la diferencia horaria de dos horas entre las ciudades.

TE RECOMENDAMOS: Copa del Mundo Noruega vence a Costa de Marfil y es la primera selección europea en octavos de final del Mundial 2026

“Debíamos llegar a las seis de la tarde hora de México… Un vuelo que era de 3 horas y media terminó siendo de 9 horas", indicó Beccacece. “El equipo está bien, entusiasmado, obviamente contra un rival que en fase de grupo tuvo buenos resultados, trabaja de manera extraordinaria”.

Para empeorar las cosas, el equipo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), ubicado a una distancia de 65 kilómetros de su hotel.

BREAKING: #ElTri fans turned Ecuador’s hotel into a straight up antro at 1am 🎺🇲🇽gritos de ‘PUTOOO’, car honking, they brought their whole contruction equipment to make some loud ass noise lmao, fireworks going off like it’s Independence Day. Mariachi and Banda will be arriving… pic.twitter.com/1a51CxoggD — 2026 World Cup La Copa Del Mundo (@WorldCupShitPos) June 30, 2026

Decenas de aficionados se reunieron desde la medianoche hasta las primeras horas de la mañana fuera del Hotel Westin en Santa Fe, una zona exclusiva en las afueras de la capital, y usaron altavoces, bocinas y motocicletas para perturbar el descanso del equipo visitante.

La emboscada de los aficionados, organizada en redes sociales, se sumó a una llegada caótica para Ecuador. La interrupción coronó una pesadilla logística agotadora para Ecuador, que había planeado deliberadamente llegar a última hora el lunes por la noche para mitigar los efectos de la altitud de 2.200 metros (7.300 pies) de Ciudad de México.

Para reducir el impacto fisiológico del aire enrarecido, los científicos del deporte suelen recomendar dos enfoques contrapuestos: un periodo prolongado de aclimatación de al menos dos semanas, o el método de “llegar y salir” — arribar lo más cerca posible del inicio del partido antes de que aparezcan síntomas agudos.

Esa es la ruta que usan los equipos de las principales ligas deportivas de Estados Unidos cuando vienen a jugar a la Ciudad de México.

DCO