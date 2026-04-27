Metro CDMX HOY 27 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este lunes 27 de abril.

Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.

En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.

#MetroAlMomento:

Se registra afluencia alta en las Líneas 2, 3 y A, lo que puede generar mayores tiempos de espera en andenes y durante el abordaje de trenes. Personal del Sistema se encuentra en estaciones y terminales para agilizar el servicio.



Te recomendamos anticipar tu… pic.twitter.com/YF4CbkNfoN — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 27, 2026

¿Qué líneas presentan retrasos?

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:

Línea A

La línea A que corre desde La Paz a Pantitlán reporta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan a través de redes sociales alta afluencia:

“Siguen retirando en tren línea A o porque tan lento”

" No se mueve el tren en peñón "

"Agilicen el servicio de la línea A"

Línea 2

La línea 2 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Tasqueña a Cuatro Caminos presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:

“Línea 2 dirección Tasqueña presenta afluencia normal, pero si vamos parando 10 minutos en cada estación cómo no se va a juntar la gente”

Otras líneas con retraso

De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:

Línea 3 presenta un retraso en el servicio por alta afluencia

Línea 7 presenta un retraso

Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.

#MetroAlMomento:

Por trabajos de rehabilitación, las estaciones Auditorio (Línea 7) y San Antonio Abad (Línea 2), permanecen cerradas hasta nuevo aviso, por lo que no hay ascenso ni descenso de usuarias y usuarios.



La estación Zócalo/Tenochtitlan de Línea 2, brinda servicio por… pic.twitter.com/ZyLXQweW5A — MetroCDMX (@MetroCDMX) April 27, 2026

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LMCT