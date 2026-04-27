Metro CDMX HOY 27 de abril: Estas son las líneas con marcha lenta

Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro de la Ciudad de México informaron a través de sus redes sociales que el servicio inició con retrasos y aglomeraciones este lunes 27 de abril.
Por su parte el Metro informó al respecto de las líneas en las que se presentan afectaciones o alta afluencia, por lo que los usuarios pueden planear su viaje con mayor anticipación.
En La Razón te contamos cómo avanzan los trenes esta mañana y qué líneas son las que reportan retrasos severos.
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¿Qué líneas presentan retrasos?
Usuarios del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro reportan diversas afectaciones, como retrasos, aglomeraciones y trenes que tardan cierto tiempo en salir. Estos son algunos de los reportes que comparten:
Línea A
La línea A que corre desde La Paz a Pantitlán reporta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan a través de redes sociales alta afluencia:
- “Siguen retirando en tren línea A o porque tan lento”
- "No se mueve el tren en peñón"
- "Agilicen el servicio de la línea A"
Línea 2
La línea 2 del Metro de la Ciudad de México que corre desde Tasqueña a Cuatro Caminos presenta un retraso en el servicio. Los usuarios reportan lo siguiente:
- “Línea 2 dirección Tasqueña presenta afluencia normal, pero si vamos parando 10 minutos en cada estación cómo no se va a juntar la gente”
Otras líneas con retraso
De acuerdo con los usuarios del metro, algunas líneas presentan alguna afectación debido a la alta afluencia:
- Línea 3 presenta un retraso en el servicio por alta afluencia
- Línea 7 presenta un retraso
Además, debes recordar que la estación San Antonio Abad de la Línea 2 y Auditorio de la Línea 7 permanecen cerradas hasta nuevo aviso, no se permite el descenso ni ascenso de personas en estas estaciones.
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LMCT