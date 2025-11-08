Convocan a otra marcha Generación Z HOY 8 de noviembre; acusan que la del 15 está manipulada

Colectivos autoidentificados por el nombre de "Generación Z" convocan a otra marcha este sábado, diferente a la del 15 de noviembre.

Colectivos de manifestantes, autoidentificados como parte del movimiento “Generación Z”, convocaron a otra marcha este sábado 8 de noviembre en el Centro de la Ciudad de México, diferente a la que está programada para el 15 de noviembre, la cual, acusan, está manipulada por intereses políticos.

En redes sociales, usuarios informaron que es este sábado 8 de noviembre cuando se lleva a cabo la marcha legítima de los colectivos identificados bajo el nombre de “Generación Z”, a la cual, acusaron, no se le ha dado la difusión necesaria.

Aspecto de una marcha en Ciudad de México. ı Foto: Cuartoscuro

Lo anterior a causa de que se ha puesto toda la atención a la marcha del 15 de noviembre, pues, acusan, partidos políticos y figuras de oposición se han apropiado de aquella, lo cual ha desvirtuado el carácter independiente del movimiento.

“La verdadera generación Z convoca a marcha el 8 de noviembre, la marcha del 15 nuevamente [está] tomada por la alianza prianista”, escribió un usuario de la red social X.

La verdadera generación Z convoca a marcha el 8 de noviembre, la marcha del 15 nuevamente tomada por la alianza prianista, buscando provocación, los ideales de la generación Z distan mucho de la política rancia. — hector morales (@hectorm82218663) November 7, 2025

“La marcha del 15 no es de la generación Z. Son políticos y empresarios de la derecha haciéndose pasar por la generación Z. La verdadera marcha de la generación Z es el 8 de Noviembre”, escribió otro internauta.

La marcha del 15 no es de la generación Z. Son políticos y empresarios de la derecha haciéndose pasar por la generación Z. La verdadera marcha de la generación Z es el 8 de Noviembre. Así que Diego tiene razón. https://t.co/v5gPB478lz — xxxsHuRIIkeN (@xxxsHuRIIkeN) November 7, 2025

Ruta, horario y calles cerradas de la marcha Generación Z de HOY 8 de noviembre

La organización de una marcha bajo el nombre “Generación Z” para este sábado 8 de noviembre fue confirmada por el Centro de Monitoreo Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX), en su agenda de movilizaciones sociales para el día.

De acuerdo con la información recabada por la dependencia, la marcha de este sábado se realizará bajo el lema “¡Contra la crisis de inseguridad en México!” y buscará, entre otros puntos, “exigir un país más justo, transparente y democrático”, así como alzar la voz “contra la violencia, el oportunismo ultraderechista y el imperialismo”.

La marcha de este 8 de noviembre partirá del Ángel de la Independencia, a las 11:00 horas, y de la Glorieta de los Insurgentes, a las 12:00 horas, y llegará a Palacio Nacional. Se estima una asistencia de mil 500 personas.

Por lo anterior, se prevé que la manifestación afecte las siguientes avenidas:

Av. Paseo de la Reforma

Av. Morelos

C. Artículo 123

C. de Venustiano Carranza

Av. Chapultepec

Av. Arcos de Belén

José María Izazaga

José María Pino Suárez

