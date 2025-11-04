Pone en duda convocatoria a marcha de Generación Z

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó investigar de dónde salió la convocatoria a una manifestación que se alista para mediados de mes, en donde se exigirá transparencia, justicia y otras demandas a la administración federal.

Se trata de una movilización presuntamente convocada por colectivo Generación Z, para salir a las calles de la Ciudad de México el próximo 15 de noviembre, a fin de expresar inconformidades contra el Gobierno.

Consultada al respecto durante su conferencia de prensa, la mandataria cuestionó la autenticidad del llamado a esta protesta y por ello se averiguará qué cuentas en redes sociales fueron los que lanzaron la convocatoria, al sospechar que se trata de una acción para enganchar a jóvenes.

“Si quieren, en otro momento hablamos, en la semana, de esta manifestación a la que están convocando supuestamente jóvenes de una generación y vamos a ver cuáles son las cuentas que la proponen, que no tiene nada que ver con una manifestación legítima, sino más bien promovida, a ver si de casualidad los jóvenes se enganchan, ése es el objetivo”, dijo.

El Tip: EL colectivo Generación Z rechazó haber convocado a la marcha del próximo 15 de noviembre en la CDMX.

Afirmó que no es algo legítimo que haya surgido de los jóvenes, sino de otros movimientos políticos que, dijo, tienen vínculos con grupos empresariales. Sostuvo que en la valoración de las cuentas ya analizadas hasta ahora se ha encontrado un alto movimiento de recursos económicos para promover la protesta.

“Ayer yo pedí una revisión de las cuentas, que ya la vamos a presentar: cómo fue que se dio. Porque hay mucho dinero involucrado, muchísimo, mucho dinero, en levantar tendencias, en impulsar mentiras, para ir generando un ambiente, o confundir.

“Entonces, eso también hay que decirlo. Y luego, lo otro, los de la derecha y los que no eran de derecha, pero ahora sí se vinculan con el conservadurismo más excesivo, el PRIAN y todos los corifeos alrededor, y otros, porque también hay de otros partidos”, sostuvo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR