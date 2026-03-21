Sheinbaum reconoce a Margarita Maza como primera embajadora histórica de México en 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez

En el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo firmó el decreto por el cual se reconoce a Margarita Maza como la Primera Embajadora Histórica de México.

Desde la explanada municipal de Guelatao de Juárez, en Oaxaca, la mandataria resaltó que el Benito Juárez vive en la Cuarta Transformación, pues su legado “nos recuerda que la soberanía no se negocia, que la justicia no se simula, que la igualdad ante la ley nunca se posterga”.

“Hoy México enfrenta nuevos desafíos, diferentes en su forma, pero igualmente profundos y frente a ellos el ejemplo de Juárez nos orienta, nos enseña que gobernar es decidir con principios , que transformar es enfrentar resistencias, que servir al pueblo implica, con honestidad y valentía, servir al pueblo, sencillamente eso", aseguró.

“Hoy, desde este México plural, diverso, que sigue construyendo su camino, reafirmamos su legado, Juárez vive en cada escuela pública, vive en cada acto de justicia, vive en cada comunidad que defiende su dignidad , vive en cada decisión que pone a México por encima de cualquier interés particular: Juárez vive en la Cuarta Transformación de la vida pública de México”, añadió.

Sheinbaum destacó que el Decreto que reconoce a Margarita Maza como la Primera Embajadora Histórica de México resalta su papel como mediadora con el gobierno de Estados Unidos durante la invasión francesa y como parte de la reivindicación de las mujeres en la historia, que se realizará en cada año de su gobierno.

“El primer año lo dedicamos a la mujer indígena, a las mujeres indígenas, historia y fundamento de México y este año lo estamos dedicando a Margarita Maza, por eso el timbre postal, el billete de lotería y lo más importante: hoy firmamos un Decreto, porque Margarita jugó un papel fundamental durante la invasión francesa en Estados Unidos como nuestra Embajadora. Juárez decidió que una persona con lealtad debía representarlo y dado que ella había salido a Nueva York para refugiarse con sus hijos, representó a la República, representó a México, así que el día de hoy el nombramiento, el decreto de Margarita Maza como Primera Embajadora Histórica de México” Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Presidenta Claudia Sheinbaum firma Decreto para reconocer a Margarita Maza como la Primera Embajadora Histórica de México. ı Foto: Cortesía

Como parte de este reconocimiento, develó una escultura de Margarita Maza en Guelatao, así como un billete conmemorativo de la Lotería Nacional y la cancelación de la estampilla postal en su memoria. Asimismo, presenció la declamación del poema “Un recuerdo para Juárez”, del niño David Juárez, estudiante del Jardín de Niños “Rosendo Pérez”. Al finalizar, montó una guardia de honor en homenaje por el 220 aniversario del natalicio de Benito Juárez García.

Sheinbaum devela billete conmemorativo de Margarita Maza. ı Foto: Cortesía

La subsecretaria de Educación Básica, Angélica Noemi Juárez Pérez, describió el camino histórico que tuvo que recorrer Margarita Maza durante el periodo de Benito Juárez —desde que fue juez, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), gobernador de Oaxaca y Presidente de México— y su papel destacado como diplomática en defensa de la soberanía nacional.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, reconoció que hablar de Benito Juárez es hablar de uno de los momentos más luminosos en la historia de México, resaltando la fortaleza de Margarita Maza para representar el espíritu de la causa liberal. Aprovechó para refrendar su respaldo y el de todo el pueblo de Oaxaca a la lucha que encabeza la Presidenta por la defensa de la soberanía del país.

Presidenta sostiene un batón de mando mientras saluda a un habitante de Oaxaca. ı Foto: Cortesía

El presidente municipal de Guelatao, Artemio Cortez Hernández, reconoció al Benemérito de las Américas y a Margarita Maza como héroes que dedicaron su vida para que México tuviera patria y libertad, lucha que trascendió hasta nuestros días con las reformas constitucionales que impulsó la mandataria para reconocer a los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho. También ofreció un minuto de silencio en memoria de las cuatro personas que perdieron la vida recientemente en un accidente automovilístico en Guelatao.

cehr