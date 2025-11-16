Modernización de Línea 1 del Metro CDMX prueba eficiente manejo de recursos públicos: Rosa Icela

Rosa Icela destacó que la modernización del Metro es fruto de la cero corrupción.

La secretaria de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, afirmó que la modernización de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México es un ejemplo de cómo la política de cero corrupción y la buena administración permiten concretar obras que benefician a millones de personas.

Durante la reapertura del tramo Juanacatlán-Observatorio, a donde fue invitada en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, Rodríguez Velázquez señaló que estos avances responden al compromiso del Gobierno federal de reducir la desigualdad y priorizar el bienestar social.

Rosa Icela subraya que la Línea 1 refleja eficiencia y continuidad gubernamental. ı Foto: Segob

La titular de la Segob subrayó que esta obra forma parte del modelo de gobierno impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum, basado en el uso eficiente de los recursos públicos. “Esto permite ahorros que pueden ser destinados a obras en beneficio de la gente”, afirmó.

Añadió que la modernización de la Línea 1 llevaba 56 años pendiente, por lo que su actualización constituye una renovación profunda y no un mero ajuste superficial.

La secretaria destacó que la continuidad administrativa entre el Gobierno de México y el de la Ciudad de México ha permitido avanzar en proyectos de alto impacto. Recordó que la intervención integral de la línea comenzó cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno, por lo que representa un esfuerzo sostenido orientado a dignificar los traslados de las y los usuarios.

Asimismo, celebró que el tramo rehabilitado beneficiará diariamente a más de 850 mil personas, cifra proporcionada por las autoridades capitalinas.

Rosa Icela Rodríguez fue invitada a la reapertura del tramo de la Línea 1 en representación del Gobierno federal. ı Foto: Segob

Aseguró que inaugurar obras con este nivel de alcance “da gusto, cuando se sabe el impacto tan grande que tiene en la economía y en la vida de las personas”, dijo Rodríguez Velázquez en su mensaje.

Finalmente, la titular de Gobernación reconoció el trabajo de ingenieros, trabajadores, autoridades locales y del personal operativo del Metro. Afirmó que el Sistema de Transporte Colectivo sigue siendo “una empresa fundamental” para conectar a quienes dependen diariamente de este servicio para trabajar, estudiar o reunirse con sus familias.

Mensaje íntegro de Rosa Icela Rodríguez durante la reapertura del tramo de la Línea 1

Muy buenos días, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes.

Me da mucho gusto estar hoy aquí en representación de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quien les envía un abrazo, con su felicitación por la culminación de esta importante obra.

Muchas felicidades de corazón, muchas felicidades.

Agradecer la invitación de nuestra querida jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, una mujer trabajadora, inteligente, que siempre está comprometida con las acciones en beneficio de las capitalinas y los capitalinos. Muchas felicidades, señora jefa de Gobierno.

Saludo con gusto al embajador de China en México, Chen Daojiang, muchas felicidades, y a mis compañeros del Gabinete de México, al titular de la Agencia Reguladora del Transporte, Andrés Lajous, así como a los directivos de la Comisión Federal de Electricidad, qué importante su trabajo y su aportación.

Saludar con gusto a todo el equipo, el gabinete de la jefa de Gobierno, Clara Brugada; un gabinete extraordinario encabezado por el secretario de gobierno, César Cravioto, también por Héctor Ulises García, y por todos y todos los compañeros valiosos que están aquí, en la Ciudad de México.

Muchas felicidades por su trabajo.

También al director general del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Adrián Rubalcava, por supuesto al presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo, Fernando Espino, y a todas las empresas y a los directivos de la gran construcción que se hizo ahora, ingenieros, y todos los participantes encabezados por Guillermo Calderón, muchas felicidades de corazón.

Por supuesto a la representación de la UNOPS de Naciones Unidas y a las empresas que participaron y a los trabajadores de la construcción, muchas felicidades.

Reciban todas y todos un saludo afectuoso de nuestra Presidenta Claudia Sheinbaum.

El Gobierno de la Presidenta Sheinbaum tiene en el centro de sus políticas el bienestar de toda la población, pero en especial de la que más apoyo requiere.

Por eso, ha impulsado programas y acciones que buscan mejorar sus condiciones de vida y reducir las brechas de la desigualdad.

Como gobiernos de la transformación, el de México y el de la capital, mantienen como guía de trabajo la cero corrupción. Esto permite ahorros que pueden ser destinados a obras en beneficio de la gente.

Los trabajos que concluyen hoy con la puesta en marcha de este tramo del Metro de Juanacatlán a la Terminal Observatorio de la Línea 1 son muestra de lo que se puede hacer cuando hay una buena administración de los recursos públicos.

Hoy vemos en el país y en la capital, obras que benefician a millones de personas. Solo en esta Línea –informan aquí– se dará servicio a más de 850 mil usuarios cada día.

Se trata de un importante trabajo de modernización iniciado por la Presidenta Claudia Sheinbaum, precisamente, cuando era jefa de Gobierno de la Ciudad de México.

Y cómo no va a ser importante, si hace 56 años que no se realizaba una obra así en esta Línea 1 del Metro.

Muchas felicidades.

La continuidad en el modelo del gobierno permite seguir la ruta que ha demostrado con logros como este.

No se trata de cambios cosméticos, sino de una completa renovación para dignificar los traslados que realizan por esta Línea, millones de personas usuarias.

Da gusto, mucho gusto, participar en inauguraciones como esta cuando se sabe el impacto tan grande que tiene en la economía y en la vida de las personas. Un modo de transporte de esta naturaleza.

Nuevamente, hoy, mi palabra fue: felicidades.

Mi palabra fue felicitarlas a todas y a todos por su esfuerzo, por el empeño puesto en su labor, y por el compromiso mostrado en favor, no solo de capitalinas y capitalinos, sino de todas las personas que usan el metro para llegar a sus hogares, para acudir al trabajo, para viajar a hacer sus compras o para conectarse con sus familias.

Gracias, de verdad, a las autoridades encabezadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a quienes participaron en las obras.

Y también a las mujeres y hombres que todos los días trabajan para que el Metro siga conectando, y siga siendo la empresa tan fundamental como lo es.

Muchas gracias por la invitación.

Gracias por su atención.

