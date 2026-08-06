Línea 4 del Cablebús de Universidad a Tlalpan: Estas son las estaciones, tiempo de recorrido, ruta y mapa

El pasado 4 de agosto la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, informó que se construirán tres nuevas líneas en el Cablebús de la capital, por lo que ahora más demarcaciones contarán con transporte público.

Las líneas 4, 5 y 6 del Cablebús de la CDMX brindarán casi 40 kilómetros adicionales, y 235 postes que conectarán casi 30 estaciones nuevas disponibles en cinco alcaldías.

Estas tres nuevas líneas brindarán un servicio de transporte público para beneficiar a más de 200 mil personas que residen en casi 150 colonias y pueblos originarios que se encuentran en distintas demarcaciones.

La jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada Molina, durante la presentación de las tres nuevas líneas del Cablebús ı Foto: @GobCDMX

Con esta nueva construcción de tres líneas del Cablebús, se busca brindar un medio de transporte feiciente, rápido, cómodo y seguro a las personas que, hasta el momento, no contaban con algún tipo de transporte cerca de sus lugares de residencia.

Con las nuevas líneas del Cablebús se busca que las personas que residen en las 150 colonias de la capital puedan reducir los tiempos de traslado hacia sus lugares de trabajo, escuelas, o actividades recreativas y familiares.

En Vivo | La Jefa de Gobierno, Clara Brugada, encabeza la conferencia de prensa. https://t.co/NMXXI26C8H — Gobierno de la Ciudad de México (@GobCDMX) August 4, 2026

Línea 4 del Cablebús de Universidad a Tlalpan

Una de las tres líneas que se implementará en el Cablebús será la 4, que brindará un recorrido desde Universidad hacia Tlalpan, y las estaciones que tendrá son las siguientes:

Universidad Cantera Perisur Vasco de Quiroga Campo Xóchitl Ceforma Deportivo Independencia Cultura Maya Pedregal de San Nicolás

Mapa Línea 4 del Cablebús ı Foto: Captura de pantalla

El recorrido de esta línea tendrá una duración de 35 minutos aproximadamente, por lo que las personas podrán tener una reducción del 50 por ciento en el tiempo de traslado en los puntos mencionados, que anteriormente era de 70 minutos.

Ayúdanos a mantener limpias las cabinas y estaciones. pic.twitter.com/hQWvnPt6x4 — Cablebús CDMX (@MICablebusCDMX) August 4, 2026

Se espera que la Línea 4 del Cablebús se termine de construir en dos años, por lo que posiblemente esté disponible para brindar servicio a las y los usuarios a partir de diciembre del 2027.

Actualmente, de acuerdo con el secretario de Obras y Servicios, Raúl Basulto, ya se cuenta con trabajos de excavación para proceder a realizar la cimentación de estaciones y columnas.

La inversión para la construcción de las tres nuevas líneas es de más de 17 mil millones de pesos, y con esto se busca reducir hasta en un 60 por ciento los tiempos de traslado de las personas que podrán encontrar un transporte público más cerca.

Estación Universidad de la Línea 4 del Cablebús ı Foto: Redes Sociales

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