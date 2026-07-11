Marchas y bloqueos en CDMX HOY 11 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marcha en favor de la causa palestina en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una marcha en CDMX por los normalistas desaparecidos en Ayotinzapa. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

Este sábado 11 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 11 de julio se espera una marcha y nueve concentraciones.

Marchas

COLECTIVO DE FAMILIARES DE NIÑOS NEUROVISIBLES CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD: Marcha para visibilizar y concientizar sobre el TDAH en el Ángel de la Independencia, Alc. Cuauhtémoc a las 11:30 hrs con destino al Monumento a la Revolución. (Nota: Aforo estimado de 150 personas; con el apoyo de Asociación Nacional Familiar Horizonte A.C., Guerreras Sobre Ruedas, Entre Voces y Sueños, y Real Team).

Concentraciones

FAMILIARES Y AMIGOS DE VÍCTIMA DE HOMICIDIO CALIFICADO : Concentración para exigir justicia en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) a las 09:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 10 personas) .

COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA CIUDAD DE MÉXICO : Jornada informativa y de diálogo en defensa de la soberanía en Parque del Mestizaje (Prolongación Misterios s/n, Col. Santa Isabel Tola, Alc. Gustavo A. Madero) a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 60 personas) .

FRENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DEL ANÁHUAC : Foro sobre la Ley de Derechos Indígenas y Ordenación Metropolitana en Casa Comunitaria San Pedro Cuajimalpa (Av. Juárez y Av. Veracruz, Col. San Pedro, Alc. Cuajimalpa) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 50 personas) .

ASAMBLEA POR EL COMÚN Y CONTRA LA GUERRA Y LA COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO : Foro “Encuentro de Resistencias y Rebeldías” en contra del Mundial de la FIFA 2026 y la represión en Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” (Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 100 personas) .

TIANGUIS CULTURAL EL CHOPO : Evento político-cultural contra el Mundial FIFA 2026 y en apoyo a madres buscadoras en Tianguis Cultural el Chopo (Juan Aldama y Sol, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 150 personas) .

COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS” : Evento “Rituales 4:20” por espacios seguros para consumidoras de cannabis en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: No se descarta afectación de vialidades; aforo estimado de 80 personas) .

BRIGADA SUMUD MÉXICO : Reunión de coordinación en solidaridad con el pueblo palestino en Museo Casa de León Trotsky (Av. Río Churubusco No. 410, Col. Del Carmen, Alc. Coyoacán) a las 14:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 30 personas; apoyan Pulso Humano, BDS México, Firmas por Palestina México y Movimiento Socialista del Poder Popular) .

FUERZA RESISTENCIA ANIMAL : Protesta “Actuemos ¡Ahora!” en contra de la industria de la piel en Parque América (Av. Horacio y Alejandro Dumas, Col. Polanco III Sección, Alc. Miguel Hidalgo) a las 15:30 hrs. (Nota: Aforo estimado de 60 personas; apoya Liberación Animal) .

MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Aforo estimado de 30 personas).

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