¡Toma precauciones!

Marchas y bloqueos en CDMX HOY 11 de julio: ¿Qué manifestaciones hay y qué calles están cerradas?

Marchas, concentraciones y bloqueos se registran día con día en la Ciudad de México; estas son las manifestaciones que afectan las calles de la capital HOY sábado 11 de julio

Marcha en favor de la causa palestina en la Ciudad de México.
Marcha en favor de la causa palestina en la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro
Por:
Arturo Meléndez

La Ciudad de México es el centro político y cultural del país, pero también es el punto donde se concentran las manifestaciones. Marchas, bloqueos y concentraciones son parte de la vida cotidiana de los capitalinos, por lo que, quienes viven en la Ciudad, deben preverse ante cierres y afectaciones viales.

Hay marchas que se repiten año con año y convocan a miles de personas; entre ellas: la del 8 de marzo (8M), la del 25 de noviembre (25N) y la de colectivos por la verdad en Ayotzinapa.

Aspecto de una marcha en CDMX por los normalistas desaparecidos en Ayotinzapa.
Aspecto de una marcha en CDMX por los normalistas desaparecidos en Ayotinzapa. ı Foto: Cuartoscuro

No obstante, día con día se registran marchas más pequeñas, que pese a su menor convocatoria provocan afectaciones en la movilidad cotidiana de los capitalinos.

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Este sábado 11 de julio no es la excepción, y una serie de manifestaciones se han convocado en las calles de la Ciudad de México. Estas son las marchas, bloqueos y concentraciones previstas para hoy.

Marchas y bloqueos en CDMX HOY: ¿Cuáles son las manifestaciones de este día?

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, para este sábado 11 de julio se espera una marcha y nueve concentraciones.

Marchas

  • COLECTIVO DE FAMILIARES DE NIÑOS NEUROVISIBLES CON TRASTORNO POR DÉFICIT DE ATENCIÓN E HIPERACTIVIDAD: Marcha para visibilizar y concientizar sobre el TDAH en el Ángel de la Independencia, Alc. Cuauhtémoc a las 11:30 hrs con destino al Monumento a la Revolución. (Nota: Aforo estimado de 150 personas; con el apoyo de Asociación Nacional Familiar Horizonte A.C., Guerreras Sobre Ruedas, Entre Voces y Sueños, y Real Team).

Concentraciones

  • FAMILIARES Y AMIGOS DE VÍCTIMA DE HOMICIDIO CALIFICADO: Concentración para exigir justicia en Juzgados de Control del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente (Av. Reforma No. 50, Col. Lomas de San Lorenzo, Alc. Iztapalapa) a las 09:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 10 personas).
  • COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DE MORENA CIUDAD DE MÉXICO: Jornada informativa y de diálogo en defensa de la soberanía en Parque del Mestizaje (Prolongación Misterios s/n, Col. Santa Isabel Tola, Alc. Gustavo A. Madero) a las 10:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 60 personas).
  • FRENTE POR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LOS PUEBLOS Y BARRIOS DEL ANÁHUAC: Foro sobre la Ley de Derechos Indígenas y Ordenación Metropolitana en Casa Comunitaria San Pedro Cuajimalpa (Av. Juárez y Av. Veracruz, Col. San Pedro, Alc. Cuajimalpa) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 50 personas).
  • ASAMBLEA POR EL COMÚN Y CONTRA LA GUERRA Y LA COMUNIDAD INDÍGENA OTOMÍ RESIDENTES EN LA CIUDAD DE MÉXICO: Foro “Encuentro de Resistencias y Rebeldías” en contra del Mundial de la FIFA 2026 y la represión en Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas “Samir Flores Soberanes” (Av. México Coyoacán No. 343, Col. Xoco, Alc. Benito Juárez) a las 11:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 100 personas).
  • TIANGUIS CULTURAL EL CHOPO: Evento político-cultural contra el Mundial FIFA 2026 y en apoyo a madres buscadoras en Tianguis Cultural el Chopo (Juan Aldama y Sol, Col. Buenavista, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 150 personas).
  • COLECTIVA “HIJAS DE LA CANNABIS”: Evento “Rituales 4:20” por espacios seguros para consumidoras de cannabis en Plaza Tlaxcoaque (Diagonal 20 de Noviembre y Tlaxcoaque, Col. Centro, Alc. Cuauhtémoc) a las 12:00 hrs. (Nota: No se descarta afectación de vialidades; aforo estimado de 80 personas).
  • BRIGADA SUMUD MÉXICO: Reunión de coordinación en solidaridad con el pueblo palestino en Museo Casa de León Trotsky (Av. Río Churubusco No. 410, Col. Del Carmen, Alc. Coyoacán) a las 14:00 hrs. (Nota: Aforo estimado de 30 personas; apoyan Pulso Humano, BDS México, Firmas por Palestina México y Movimiento Socialista del Poder Popular).
  • FUERZA RESISTENCIA ANIMAL: Protesta “Actuemos ¡Ahora!” en contra de la industria de la piel en Parque América (Av. Horacio y Alejandro Dumas, Col. Polanco III Sección, Alc. Miguel Hidalgo) a las 15:30 hrs. (Nota: Aforo estimado de 60 personas; apoya Liberación Animal).
  • MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN SINDICAL: Mesas de recolección de firmas en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Av. México Coyoacán No. 259, Col. General Anaya, Alc. Benito Juárez) durante el día. (Nota: Aforo estimado de 30 personas).

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