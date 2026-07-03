SSC arresta a 7 personas vinculadas al ataque armado del bar Alma, en Lomas de Chapultepec

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia (FGJ), ambas de la Ciudad de México, cumplimentaron siete ordenes de aprehensión en contra de seis hombres y una mujer por su probable participación en el delito de asociación delictuosa calificada, por presuntamente participar en el ataque armado ocurrido el 5 de abril de 2025 contra empleados del bar Alma.

El establecimiento se ubica en la colonia Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo, y durante el ataque cuatro personas resultaron lesionadas.

Las acciones derivaron de los trabajos de investigación, inteligencia, seguimiento, vigilancia y análisis desarrollados por el personal de la SSC, cuyos datos de prueba fueron integrados a la carpeta de investigación correspondiente y presentados por un agente del Ministerio Público a un Juez de Control, quien otorgó los mandamientos judiciales.

Como parte del despliegue operativo, los oficiales ejecutaron una orden de cateo en un inmueble ubicado en la alcaldía La Magdalena Contreras, donde cumplimentaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos hombres de 43 y 21 años de edad, quienes, de acuerdo con las investigaciones, probablemente forman parte de un grupo delictivo relacionado con la comisión de homicidios, robos a casa habitación, distribución de narcóticos y otros hechos violentos registrados en Miguel Hidalgo, La Magdalena Contreras y Tlalpan.

En otra acción realizada en un Centro Penitenciario femenil localizado en la alcaldía Iztapalapa, los policías dieron cumplimiento a la Orden de Aprehensión en Reclusión, en contra de una mujer de 37 años de edad, quien cuenta con dos ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, ambos en 2026 por Delitos contra la salud y Cohecho.

Asimismo, en la alcaldía Tlalpan, los oficiales cumplimentaron otro mandamiento en contra de un hombre de 43 años de edad, quien cuenta con ocho ingresos al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, registrados entre 2004 y 2026 por los delitos de Encubrimiento por receptación, Tentativa de robo calificado agravado y Delitos contra la salud.

En otra intervención realizada en la alcaldía La Magdalena Contreras, los efectivos de la SSC, en coordinación con la Policía de Investigación, detuvieron a un hombre de 21 años de edad, quien registra un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2023 por Robo calificado.

En seguimiento a las indagatorias, los oficiales también detuvieron un hombre de 52 años de edad, localizado en un centro comunitario de la alcaldía Tlalpan, donde posiblemente laboraba, identificado como probable coautor material dentro de la organización delictiva investigada.

Finalmente, el personal de la SSC notificó una orden de aprehensión en reclusión, en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente a un hombre de 32 años de edad, el cual cuenta con un ingreso al Sistema Penitenciario de la Ciudad de México en 2025 por el delito de Extorsión agravada.

De acuerdo con las investigaciones, cuatro de los detenidos de 21, 43, 43 y 52 años de edad, probablemente están relacionados con el ataque armado registrado el 05 de abril de 2025 en un establecimiento ubicado en la colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, además de otros hechos violentos ocurridos en las demarcaciones La Magdalena Contreras y Tlalpan.

En todos los casos, las personas detenidas fueron informadas de sus derechos constitucionales y quedaron a disposición de la autoridad judicial que las requiere para definir su situación jurídica. Los procedimientos se llevaron a cabo en estricto apego con los protocolos de actuación policial, con respeto a los derechos humanos y conforme a los lineamientos establecidos para el cumplimiento de mandamientos judiciales.

Las investigaciones permitieron establecer que los siete detenidos probablemente integran una célula delictiva generadora de violencia relacionada con homicidios, lesiones, robos a casa habitación, distribución de narcóticos, extorsiones y otros delitos de alto impacto registrados en diferentes alcaldías de la Ciudad de México.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana refrendó su compromiso de trabajar de manera coordinada con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para detener a quienes generan violencia y afectan la seguridad de las y los habitantes de la capital del país.

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