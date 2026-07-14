“Hemos confiado, ayudado..., pero no hay resultados”

LUCRECIA Y VANESSA, abuela y madre de Ana Amelí, ayer, en Paseo de la Reforma

“Ellos dicen que han hecho mucho, pero lo que queremos son resultados”, dice Vanessa Gámez a un año de la desaparición de su hija Ana Amelí García Gámez después de subir al Pico del Águila, en el Ajusco, en Tlalpan. Mientras espera información sobre el caso, la familia denuncia presuntas negligencias de las autoridades que llevan el caso y contradicciones en las versiones del mismo.

SIN RASTRO ı Foto: Especial

La mujer explica a La Razón que entre las diferencias que tiene con la versión de las autoridades capitalinas está que, a un año de la desaparición de la joven, siga abierta la posibilidad de que ésta, de entonces 19 años, haya sufrido un accidente durante su caminata en una sección de la montaña.

También acusa que los senderistas, quienes fueron los últimos en ver con vida a Ana Amelí García, fueron llamados a declarar más de tres meses después de los hechos y que, al inicio de la investigación, un agente del Ministerio Público planteó como hipótesis que la joven pudo haberse ido “con el novio” por voluntad propia debido a que sus padres estaban divorciados.

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“Hemos confiado, hemos colaborado, hemos ayudado, hemos tenido apertura, hemos tenido este diálogo amable, pero no hay respuestas, no hay resultados. El único resultado que queremos es saber dónde está Ana Amelí. Queremos que regrese a casa”, afirmó con lágrimas en los ojos Vanessa Gámez.

El 12 de julio de 2025 fue la última vez que la familia de Ana Amelí tuvo contacto con ella, quien presuntamente subiría al Pico del Águila con unos amigos, pero éstos no llegaron, por lo cual lo hizo sola. En el punto “Cruz del Marqués” encontró al grupo de senderistas con quienes se tomó una foto, la cual difundió éste en redes sociales.

Ayer, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, expresó en conferencia su solidaridad con la familia y aseguró que el caso ha sido atendido por distintas instituciones.

La mandataria local señaló que hace aproximadamente 10 días sostuvo una reunión con Vanessa Gámez, en la que participaron la fiscala general de Justicia de la Ciudad de México, Bertha María Alcalde Luján, el equipo de la Fiscalía y el comisionado de Búsqueda de Personas de la ciudad, Luis Gómez Negrete.

En la misma conferencia, la fiscala aseguró que la investigación mantiene abiertas distintas líneas, que cuenta con la colaboración del Centro Nacional de Inteligencia, que trabajan con información proporcionada por Vanessa Gámez y que han hecho “decenas de entrevistas, cientos de actos de investigación”.

“Hemos confiado, tenido apertura, ayudado..., pero no hay resultados” ı Foto: David Patricio|La Razón

Además, Gómez Negrete informó que desde el inicio del caso se han realizado más de 440 acciones de búsqueda e investigación, más de 70 entrevistas ministeriales, además de 30 megaoperativos, en los que han participado seis mil servidores públicos.

El comisionado explicó que, tres horas después del reporte al 911 realizado por el padre de Ana Ameli García, se desplegó personal en la zona del Ajusco para intentar localizarla y descartar que hubiera sufrido algún incidente en la montaña.

“Hemos confiado, tenido apertura, ayudado..., pero no hay resultados” ı Foto: David Patricio|La Razón

“Desde un inicio fue una hipótesis no solamente de extravío, sino también que pudieran orientarnos a que Ana Amelí pudiera haber sufrido algún tipo de delito en la zona por alguien que le conociera o inclusive por alguien desconocido aprovechando una oportunidad”, señaló.

Para Vanessa Gámez, la insistencia en la posibilidad de un accidente no corresponde con los resultados de las búsquedas realizadas por la familia y las autoridades.

“Fuimos a más de 50 búsquedas y nunca encontramos un cabello, una prenda o un solo indicio. Que hoy sigan diciendo que pudo haber sido un accidente me parece muy grave”, sostiene.

“Hemos confiado, tenido apertura, ayudado..., pero no hay resultados” ı Foto: David Patricio|La Razón

Esto debido a que, durante los primeros meses, la familia fue orientada hacia la posibilidad de que la joven se hubiera perdido en la montaña, una hipótesis que, asegura, generó una búsqueda enfocada en encontrar rastros de un accidente.

“Vas en las búsquedas con el alma en un hilo pensando que vas a encontrar un brazo, una pierna, un indicio de una ropa desgarrada, porque haya caído a una cañada”, cuenta.

La madre buscadora también cuestiona el avance de la investigación ministerial y afirma que la familia tuvo que aportar información y presionar para que se hicieran distintas diligencias. Además, señala que los cambios de personal dentro de la Fiscalía afectaron la continuidad del caso.

“Hemos confiado, tenido apertura, ayudado..., pero no hay resultados” ı Foto: David Patricio|La Razón

“Nosotros realmente conseguimos esa información. No fue de la Fiscalía ni de los peritos. Tenemos que estar atrás de ellos prácticamente diciéndoles cómo hacer su trabajo.

“Apenas hace un par de meses se integró el director de la Policía de Investigación al caso. Los policías de investigación brillaron por su ausencia durante meses y apenas aparecieron”, cuestiona.

“Hemos confiado, tenido apertura, ayudado..., pero no hay resultados” ı Foto: David Patricio|La Razón

La madre de Ana Amelí García asegura que mantiene la esperanza de encontrar a su hija con vida, por lo cual no dejará de buscarla, pese al desgaste personal y familiar que ha significado el último año.

“No es un sacrificio, es una entrega. No estás buscando un objeto, estás buscando a tu hija”, menciona.

“Hemos confiado, tenido apertura, ayudado..., pero no hay resultados” ı Foto: David Patricio|La Razón

La Razón buscó a la Comisión de Búsqueda local para conocer su postura sobre los señalamientos de Vanessa Gámez, pero hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.

ASÍ LA RECUERDA . Para Vanessa Gámez, recordar a Ana Amelí García no es hablar únicamente de una joven desaparecida, sino de la hija que cambió su vida y que, sostiene, dejó una huella profunda en quienes la conocieron.

Con la voz entrecortada cuenta que durante años pensó que no podría ser madre y que la llegada de Ana Amelí García como su primogénita representó una oportunidad que nunca imaginó.

“Hemos confiado, tenido apertura, ayudado..., pero no hay resultados” ı Foto: David Patricio|La Razón

Para ella, esa historia convirtió a su hija en un regalo que hoy busca recuperar y que recuerda como una mujer joven cercana a la naturaleza, sensible y amorosa. Recuerda sus pinturas, las pulseras que elaboraba y la forma en que trataba a los animales.

“Ana Amelí es el amor mismo”, dice, y por ello su ausencia transformó la vida de su familia: su hermano, con quien creció y de quien la separan apenas 363 días de diferencia, también vive el duelo de una desaparición que no tiene respuesta.

Sobre el padre de Ana Amelí García, Ricardo, menciona que también permanece devastado por la ausencia de su hija.

“Ricardo está muy enojado, está inconsolable. No es fácil que él demuestre sus sentimientos, pero es su primogénita, es su hija. Está destrozado”, expresa.

En medio de la búsqueda, Vanessa Gámez también reconoce el apoyo de su madre, Lucrecia, quien se ha convertido en uno de sus principales respaldos durante este año.

“Lo único que me sostiene es el amor: a ella, a mi hijo, a mi madre, a mi familia y a la familia que hemos construido en este año con las madres buscadoras, mis hermanas”, refiere.

Se llevan antimonumento

Por Fernanda Rangel

En la madrugada del lunes, al menos cuatro sujetos arribaron al Ángel de la Independencia para llevarse el Antimonumento México Campeón en Desaparición que colectivos de familias buscadoras instalaron el domingo, cuando Ana Amelí García Gámez cumplió un año de desaparecida.

Vanessa Gámez, madre de la joven universitaria, criticó que la estructura que ayudó a colocar para visibilizar la crisis de desapariciones ya no esté. Por ello exigió a las autoridades devolver la estructura. “El monumento que representa a los desaparecidos, desapareció”, dijo a La Razón.

Sobre el tema, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, pidió a la Secretaría de Seguridad Ciudadana revisar el caso.

En la grabación de Webcams México se observa que los cuatro sospechosos llegaron a las 01:42 horas para quitar el antimonumento, lo cual lograron a las 01:46. En el video se aprecia a una quinta persona.