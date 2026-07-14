Derrota de México dispara agresiones

Las autoridades capitalinas llaman a denunciar cualquier violencia de género a la Línea de las Mujeres *765, mediante el cual se brinda apoyo inmediatio a las víctimas.

Las llamadas de emergencia por violencia familiar incrementaron en la Ciudad de México con la eliminación de la Selección Nacional del Mundial de Futbol a manos de la escuadra inglesa.

El titular del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano, Salvador Guerrero Chiprés, mencionó en conferencia que el 5 de julio, cuando México jugó contra Inglaterra, el órgano recibió 116 llamadas por violencia familiar.

Ese día, el Tri perdió 3-2 ante los ingleses, por lo cual terminó su participación en el certamen que compartió México con Estados Unidos y Canadá. Al día siguiente, precisó el funcionario, las atenciones subieron a 225.

De acuerdo con ONU-Mujeres México, estudios revelan que hay una relación entre la derrota de algún equipo de futbol con una posible alza de hasta 38 por ciento de la violencia familiar.

Debido a esta situación, el organismo, en conjunto con el Gobierno federal, puso en marcha el mes pasado la campaña nacional “En equipo contra la violencia familiar”, para alertar sobre una posible alza de este tipo de violencia durante el Mundial.

“La pasión no justifica la violencia. La Copa Mundial nos brinda una oportunidad para fortalecer una cultura de respeto e igualdad, y para recordar que la seguridad de mujeres, niñas, niños y adolescentes es una responsabilidad compartida. La violencia familiar no es parte del juego”, refirió la representante de ONU Mujeres en México, Eleonora Betancur González, el 12 de junio, al presentar la campaña sobre el tema.