Junio, mes con menos homicidios en la CDMX en 15 años: Brugada

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, afirmó que la capital del país pasó la prueba en materia de seguridad exigida por el Mundial de Futbol, ya que fue el mes de junio con menos homicidios desde hace 15 años con sólo 1.8 casos diarios.

En conferencia, la mandataria capitalina resaltó que, durante el mes pasado, en el cual la Selección Mexicana de Futbol disputó sus encuentros en contra de Sudáfrica, Corea del Sur, Chequia y Ecuador, los asesinatos disminuyeron de manera histórica gracias a la Estrategia de Seguridad implementada.

El Tip: Desde que inició en 2021 el programa Reconecta con la Paz, para jóvenes que cometieron un delito no grave, hasta junio de 2026 la SSC canalizó a dos mil 224 personas.

“El Mundial fue la prueba frente a la tendencia de reducción de la incidencia delictiva. Hoy, con total responsabilidad, podemos informar que pasamos la prueba.

“En un contexto tan complejo como el Mundial, la ciudad vive su momento de menor violencia homicida en muchos años”, mencionó la mandataria local.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en junio de 2011 los homicidios diarios en la capital eran 2.1, cifra que aumentó con el paso de los años y alcanzó su máximo en el mismo mes de 2019 con 4.2 casos.

77 objetivos prioritarios han sido detenidos

Desde la llegada de Claudia Shein-baum Pardo a la Jefatura de Gobierno, los homicidios comenzaron a disminuir hasta su mínimo de 2.03 en 2022, aunque la autoridad registró un repunte un año después de 2.7. Ahora, en la administración de Brugada Molina, la cifra es de 1.8, la más baja en 15 años.

La Jefa de Gobierno consideró que esta reducción se debe a las distintas estrategias de seguridad implementadas y a la actuación oportuna de las autoridades de seguridad para detener a objetivos generadores de violencia que pertenecen a grupos delictivos, como la de Alberto “N”, El Virus, presunto líder del Cártel Nuevo Imperio, el 18 de junio.

El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Pablo Vázquez Camacho, resaltó el gran despliegue de policías en la capital con motivo del Mundial y se enfatizaron las alcaldías Azcapotzalco, Iztapalapa y Cuauhtémoc, donde detectaron focos rojos por las disputas entre grupos criminales.

402 capturas cumpilmentaron autoridades por homicidio

“Son tres áreas de la ciudad donde teníamos registrados focos de violencia y se actuó y se desactivó”, dijo el funcionario.

De acuerdo con la SSC, suman 11 mil 223 personas detenidas por ilícitos de alto impacto, 43 células criminales desarticuladas y 377 personas aprehendidas por extorsión y tentativa de extorsión.

Sobre los delitos de alto impacto, Brugada Molina también resaltó que en el primer semestre del presente año los delitos de alto impacto disminuyeron 64 por ciento en comparación con 2019, y ocho por ciento respecto al mismo periodo de 2025.

Algunos crímenes de esta categoría, que disminuyeron respecto al mismo lapso del año pasado, son el robo de vehículo con violencia, con 42 por ciento y el robo a personas en el espacio público, con siete por ciento.

Los datos muestran que en 15 alcaldías este tipo de ilícitos disminuyeron, entre las que destacan Tlalpan y Gustavo A. Madero, con 20 por ciento, no obstante, en Cuauhtémoc hubo un alza de dos por ciento respecto a 2025.