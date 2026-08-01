Caen dos ligados al Cártel de Tláhuac

Autoridades capitalinas realizaron tres cateos simultáneos en la colonia Miguel Hidalgo de la alcaldía Tláhuac, donde decomisaron más de 300 dosis de presuntos narcóticos.

De acuerdo con las autoridades, los operativos fueron resultado de labores de inteligencia y trabajos de investigación orientados a la desarticulación de grupos delictivos generadores de violencia que operan en la zona.

3 ingresos al penal tenía José Israel “N“, El Pitufo

Las autoridades informaron la detención de Mario Alberto alias El Minimi y José Israel alias El Pitufo, ambos individuos estarían vinculados con la organización delictiva del Cártel de Tláhuac, dedicada a la extorsión, la invasión de predios y la venta y distribución de drogas en diversos puntos de la demarcación.

Asimismo, se dio a conocer que uno de los detenidos cuenta con antecedentes penales relacionados con los delitos de cohecho y robo en pandilla.

El primer cateo se realizó en un domicilio ubicado en la calle Janufa, donde fue detenido un hombre de 38 años. En el sitio, los agentes aseguraron 95 dosis de una sustancia con características similares a la cocaína, 100 dosis de aparente metanfetamina, 100 envoltorios de marihuana y un teléfono celular.

En el inmueble localizado en la calle Bohemia, los elementos de seguridad decomisaron 60 envoltorios que contenían una sustancia similar a la cocaína y cerca de tres kilogramos de marihuana.

Finalmente, en un domicilio de la calle Noche Buena, fue detenido un hombre de 48 años de edad. En el lugar se localizaron cuatro kilogramos de una sustancia con características similares a la cocaína en piedra, 875 gramos de cocaína en polvo, un arma de fuego y un teléfono celular.

Las autoridades informaron que ambos individuos estarían vinculados con una organización delictiva dedicada a la extorsión, la invasión de predios y la venta y distribución de drogas en diversos puntos de la demarcación. Asimismo, se dio a conocer que el detenido de 38 años cuenta con antecedentes penales relacionados con los delitos de cohecho y robo en pandilla.

Los inmuebles, los detenidos y objetos asegurados fueron puestos a disposición del MP.