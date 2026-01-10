Nicaragua excarcela a ‘decenas’ de presos, tras presiones de EU

El Gobierno de Nicaragua informó que excarceló a “decenas” de personas que se encontraban presas, lo cual ocurre después de que Estados Unidos presionara para este propósito.

A través de una breve tarjeta informativa, el Ministerio del Interior de Nicaragua informó que este sábado “regresan a sus hogares y familias decenas de personas que estuvieron en el Sistema Penitenciario Nacional”.

El Ministerio explicó que “con este acto [...] ratifica la Política de nuestro Pueblo Presidente de priorizar la paz, la reconciliación y la unión”.

En un comunicado aparte, el Gobierno de Nicaragua agregó que “esta actividad es símbolo de nuestro invariable compromiso con el encuentro, la paz y el derecho de todos a una convivencia familiar y comunitaria, respetuosa y tranquila”.

🔴 El Gobierno de Nicaragua anunció la liberación de decenas de personas detenidas, entre ellas algunos presos políticos.



La medida se da en el marco del aniversario del actual gobierno y tras críticas de la misión diplomática de Estados Unidos, que ha señalado que en el país… pic.twitter.com/VO8bjpOOCk — Azucena Uresti (@azucenau) January 10, 2026

El gobierno nicaragüense, liderado por Daniel Ortega, no dio más detalles sobre la identidad o procedencia de los presos que fueron liberados.

Sin embargo, este hecho ocurre tan solo un día después de que Estados Unidos ejerciera presión sobre el país centroamericano para que liberara a las personas que han sido “injustamente detenidas o desaparecidas”.

El Ministerio del Interior de #Nicaragua (MINT) comunicó este sábado que, con motivo de la conmemoración de los 19 años del Pueblo Presidente, decenas de personas que estuvieron en el Sistema Penitenciario Nacional regresaron a sus hogares y familias.#Managua #Familia pic.twitter.com/vLNdXXDtTI — El Diario Nica 🇳🇮 (@ElDiarioNica) January 10, 2026

A través de una publicación en redes sociales, la Embajada de Estados Unidos en Nicaragua exigió la liberación de estas personas y se refirió al caso de Venezuela donde, según autoridades y el presidente estadounidense, Donald Trump, se concretó recientemente la excarcelación de presos políticos.

“Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!”, escribió la Embajada, el viernes.

Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad! https://t.co/XKoDmuvNJ8 — USEmbassy Nicaragua (@USEmbNicaragua) January 9, 2026

Este mismo sábado, más temprano, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno estadounidense se refirió al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, y la calificó de “tiranía” y “brutal dictadura”.

“Hoy, la brutal dictadura Murillo-Ortega “celebra” 19 años de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco años. Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no borrarán las aspiraciones de los nicaragüenses de vivir libres de la tiranía”, escribió en X.

Hoy, la brutal dictadura Murillo-Ortega "celebra" 19 años de lo que debía haber sido un mandato democrático de cinco años. Los nicaragüenses votaron por un presidente en el 2006, no por una dinastía ilegítima vitalicia. Reescribir la Constitución y aplastar a la disidencia no… — Bureau of Western Hemisphere Affairs (@WHAAsstSecty) January 10, 2026

Las presiones sobre Nicaragua ocurren en medio del control que Estados Unidos ha tomado de Venezuela, tras una operación que terminó con la captura de su expresidente Nicolás Maduro. Hasta la caída del chavista, Venezuela había sido un aliado de Nicaragua.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am