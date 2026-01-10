Trump firma orden ejecutiva para proteger ingresos petroleros venezolanos en cuentas de Estados Unidos

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante un acto en la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este viernes una orden ejecutiva con el objetivo de proteger los ingresos derivados de la venta de petróleo venezolano que actualmente se encuentran depositados en cuentas del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, informó la Casa Blanca.

La medida, firmada el 9 de enero de 2026, declara una emergencia nacional para blindar estos fondos frente a embargos, procesos judiciales o cualquier otro tipo de “adjunción o proceso legal” que pudiera amenazar su integridad. Así, se busca garantizar que los recursos permanezcan disponibles para fines soberanos y diplomáticos, en línea con los objetivos de política exterior de Estados Unidos relacionados con Venezuela.

De acuerdo con la información oficial difundida por la Casa Blanca, la orden bloquea cualquier intento de embargo, sentencia, gravamen, ejecución, embargo u otro proceso judicial sobre los llamados “Foreign Government Deposit Funds” —que incluyen los ingresos petroleros y las ventas de diluyentes provenientes de Venezuela— y establece que estos fondos son propiedad soberana de ese país, no de acreedores privados

La administración estadounidense sostiene que permitir que estos recursos sean embargados podría socavar los esfuerzos para asegurar estabilidad económica y política en Venezuela, además de poner en riesgo importantes intereses de seguridad nacional y de política exterior.

Entre los objetivos mencionados por la Casa Blanca están, además, el freno al flujo de inmigración irregular y al tráfico de narcóticos.

La orden también determina que las cuentas bajo custodia del Tesoro permanecerán bajo un régimen especial, y que cualquier transferencia o disposición de los fondos deberá realizarse únicamente bajo autorización expresa. Asimismo, refuerza la posición de que la posesión de estos recursos por parte de Estados Unidos no constituye una renuncia a la inmunidad soberana de Venezuela.

En los últimos días, la administración Trump también ha buscado atraer inversiones de grandes petroleras estadounidenses para la reconstrucción del sector petrolero venezolano y ha negociado acuerdos para la venta de crudo venezolano a refinerías de Estados Unidos.

