Trump anuncia pactos con petroleras de EU; operarán en Venezuela

El presidente Trump saluda a ejecutivos petroleros a su llegada a la reunión, ayer.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó ayer a los ejecutivos petroleros a regresar rápidamente a Venezuela, ya que la Casa Blanca quiere asegurar rápidamente 100 mil millones de dólares en inversiones para revitalizar la capacidad del país sudamericano de explotar completamente sus vastas reservas de petróleo.

Desde la incursión militar para capturar al expresidente Nicolás Maduro, Trump ha pasado rápidamente a presentar tales acciones como una nueva oportunidad económica para EU, ha tomado buques petroleros que transportan petróleo venezolano.

Su gobierno también dijo que espera vender de 30 a 50 millones de barriles de petróleo venezolano sancionado, destinando los ingresos al pueblo estadounidense y al venezolano y que controlará las ventas a nivel mundial indefinidamente. Pero el presidente espera que el acuerdo continúe indefinidamente.

El Dato: EL papa León XIV denunció el uso de la fuerza por parte de algunos gobiernos para afirmar su dominio en el mundo, “socavando completamente” la paz y el orden legal internacional.

Trump utilizó la reunión con los ejecutivos de la industria petrolera para asegurarles públicamente que no deben ser escépticos de invertir rápidamente y, en algunos casos, regresar al país sudamericano, el cual tiene un historial de expropiaciones a manos del Estado, así como sanciones estadounidenses en curso y décadas de incertidumbre política.

“Tienen completa seguridad. Están tratando directamente con nosotros y no con Venezuela en absoluto. No queremos que traten con Venezuela. Nuestras gigantescas compañías petroleras gastarán al menos 100 mil millones de su dinero, no del gobierno. No necesitan dinero del gobierno. Pero necesitan protección gubernamental”, dijo Trump.

Señaló que la garantía de seguridad vendría de trabajar con los líderes venezolanos y su gente, en lugar de desplegar fuerzas estadounidenses. También dijo que las compañías “traerían algo de seguridad”.

707 mil barriles transportaba el petrolero Olina

Asimismo, destacó la posibilidad de que las petroleras logren avances importantes, aunque reconoció que los ejecutivos eran personas inteligentes que estaban en el negocio de asumir riesgos, un guiño a la realidad de que él está pidiendo una gran inversión en un momento en que Venezuela se tambalea y no puede descartarse que no vaya a sufrir un desplome económico.

La Casa Blanca indicó que invitó a ejecutivos petroleros de 17 compañías, incluida Chevron —que aún opera en Venezuela—, así como ExxonMobil y ConocoPhillips, las cuales tenían proyectos en ese país que se perdieron durante una nacionalización de empresas privadas en 2007 en el gobierno de Hugo Chávez, predecesor de Maduro.

Otras firmas invitadas fueron Halliburton, Valero, Marathon, Shell, Trafigura, con sede en Singapur; Eni, con sede en Italia, y Repsol, con sede en España, así como una amplia gama de empresas nacionales e internacionales con intereses que van desde la construcción hasta las materias primas.

Momento en el que fuerzas armadas abordan un petrolero en el Caribe, ayer. ı Foto: Cuartoscuro y Especial

Aunque algunos empresarios y otras compañías expresaron entusiasmo por ingresar a Venezuela, otros hablaron con cierto grado de cautela sobre las barreras legales y políticas que aún existen.

“Nos han confiscado nuestros activos dos veces, así que, como pueden imaginar, volver a entrar una tercera vez requeriría cambios bastante significativos. Si analizamos las estructuras comerciales y los marcos legales existentes actualmente en Venezuela, hoy no es viable invertir allí.

“Y por lo tanto, se deben hacer cambios significativos a esos marcos comerciales, al sistema legal; debe haber protecciones duraderas a la inversión y debe haber un cambio en las leyes de hidrocarburos en el país”, expresó Darren Woods, director general de ExxonMobil.

En el centro del desafío de Trump está convencer a las compañías petroleras de que su administración tiene una relación estable con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, y puede brindar protección a las empresas que ingresan al mercado, al referir que, de momento el gobierno de la vicepresidente parece “ser un aliado” de su país y que probablemente “seguirá siéndolo”.

Trump también dejó entrever que China y Rusia también quieren el petróleo venezolano, y señalar la necesidad de que EU mantenga la supervisión de la industria petrolera venezolana: “Una cosa que creo que todos deben saber es que, si no hubiéramos hecho esto, China o Rusia lo habrían hecho”.

“Estamos abiertos a hacer negocios. China puede comprarnos todo el petróleo que quiera, allí (en Venezuela) o en Estados Unidos. Rusia puede obtener de nosotros todo el petróleo que necesiten”, dijo.

Familiares de presos políticos, ayer, afuera de una prisión en Guatire ı Foto: Cuartoscuro y Especial

CONTROLA DISTRIBUCIÓN. Por la mañana, la Fuerza de Tarea Conjunta Lanza del Sur, abordó otro petrolero en el mar Caribe, informó el Ejército de EU, en un momento en que el gobierno continúa apuntando a los petroleros sancionados que viajan hacia y desde Venezuela como parte de un esfuerzo más amplio para tomar el control del petróleo del país sudamericano.

La medida fue llevada a cabo antes del amanecer por el Cuerpo de Infantería de Marina y la Armada, que partieron del portaaviones USS Gerald R. Ford, como parte del despliegue de fuerzas que lleva varios meses en el Caribe, según el Comando Sur, que declaró que “no hay refugio seguro para los criminales” al anunciar la incautación del buque llamado Olina. Más tarde, la Guardia Costera tomó el control del buque, dijeron las autoridades.

Trump señaló más tarde que la incautación del petrolero se realizó “en coordinación con las autoridades interinas de Venezuela” después de que el buque partiera del país “sin la autorización correspondiente”.

“Este petrolero está ahora en camino de regreso a Venezuela, y el petróleo se venderá a través del gran acuerdo energético que hemos creado para dichas ventas”, refirió.

Venezuela confirmó más tarde que, como parte de una operación conjunta con EU, el buque petrolero que había salido del país “sin pago ni autorización” y que fue incautado, regresó a aguas venezolanas.

El Comando Sur y la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, publicaron imágenes no clasificadas de un helicóptero estadounidense aterrizando en el buque y personal realizando una búsqueda en cubierta y lanzando lo que parecía ser un dispositivo explosivo frente a una puerta que conduce al interior del barco.

En su publicación en redes sociales, Noem dijo que el barco era “otro buque cisterna de la ‘flota fantasma’ sospechoso de transportar petróleo embargado” y que había salido de Venezuela “intentando evadir a las fuerzas estadounidenses”.

El Olina es el quinto petrolero incautado por las fuerzas de EU como parte del esfuerzo del gobierno de Trump para controlar la producción, refinación y distribución global de los productos petroleros de Venezuela tras el derrocamiento de Maduro.

Mientras que Noem y el Ejército enmarcaron la incautación como parte de un esfuerzo por hacer cumplir la ley, otros funcionarios del gobierno de Trump han dejado claro que lo ven como una forma de generar efectivo mientras buscan reconstruir la maltrecha industria petrolera de Venezuela y restaurar su economía.

En una publicación de madrugada en su red social, dijo que EU y Venezuela “trabajan bien juntos, especialmente en lo que respecta a la reconstrucción, en una forma mucho más grande, mejor y más moderna, de su infraestructura de petróleo y gas”.

El miércoles, EU requisó otros dos petroleros ligados a Venezuela, uno de ellos con bandera rusa. Se trata del tanquero Marinera, antes conocido como Bella 1, que persiguió desde el Caribe hasta el Atlántico norte durante tres semanas, así como el M/T Sophia, petrolero sancionado que, según Washington, operaba ilícitamente en aguas internacionales.

En ese contexto, el Ministerio de Exteriores ruso informó que Trump ordenó la liberación de los dos tripulantes rusos del petrolero Marinera, capturado esta semana en el Atlántico Norte.

PRESENTES

Algunas de las firmas representadas en el encuentro

Chevron

ExxonMobil

ConocoPhillips

Halliburton

Valero

Marathon

Shell

Trafigura

Eni

Repsol

Alista en febrero reunión con Petro

Por Redacción

EL PRESIDENTE de EU, Donald Trump, dijo que la primera semana de febrero recibirá en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, después de que ambos mantuvieran el pasado miércoles una conversación telefónica que ha rebajado la tensión entre Washington y Bogotá.

“Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca, durante la primera semana de febrero. Estoy seguro de que será muy beneficioso tanto para Colombia como para Estados Unidos, pero es fundamental detener el ingreso de cocaína y otras drogas a nuestro país”, escribió en su red Truth Social.

En tanto, el mandatario colombiano aseguró en entrevista exclusiva con El País América, que recibió una advertencia directa de Trump sobre la preparación de “cosas malas” en su país, incluyendo una posible operación militar: “Trump me dijo que estaba pensando hacer cosas malas en Colombia, una operación militar”.

También reconoció su preocupación ante la posibilidad de ser capturado y extraditado bajo acusaciones promovidas desde sectores radicales de EU: “Indudablemente. Nicolás Maduro o cualquier presidente en el mundo puede ser extraído si no concuerda con ciertos intereses”.

En ese contexto, Petro llamó a los ejércitos de Latinoamérica a unirse para combatir el flagelo del narcotráfico, un problema que, según el mandatario, no “hace bien a nadie y se ha convertido en la excusa” para una invasión de EU a la región.

Envía misión a Caracas a restablecer la diplomacia

› Redacción

EL DEPARTAMENTO de Estado informó que envió a un pequeño equipo de diplomáticos y agentes de seguridad diplomática a Venezuela para realizar una evaluación preliminar sobre la posible reapertura de la Embajada de Estados Unidos en Caracas.

El equipo, encabezado por el embajador interino en Venezuela, John McNamara, llegó a Caracas el viernes y pertenece a la Unidad de Asuntos Venezolanos, que opera desde fuera del país desde que la embajada cerró sus puertas en 2019.

Los funcionarios llevarán a cabo “una evaluación inicial para una posible reanudación gradual de las operaciones”, señaló el Departamento, aunque funcionarios estadounidenses afirman que aún no se ha tomado ninguna decisión sobre la reapertura ni cuándo sería.

El Tip: Caracas informó ante las versiones que no se tiene previsto que la presidenta encargada viaje al exterior “próximamente”.

Por separado, el gobierno interino de Venezuela anunció ayer el inicio de un “proceso exploratorio de carácter diplomático”, orientado al “restablecimiento de las misiones diplomáticas en ambos países”.

En un comunicado, informó que una delegación de funcionarios diplomáticos del Departamento de Estado “realizará evaluaciones técnicas y logísticas inherentes a las funciones diplomáticas” y “de igual manera, una delegación de diplomáticos venezolanos será enviada a EU para cumplir las labores correspondientes”, sin precisar fechas.

Indicó que el “proceso exploratorio” tiene como propósito “abordar las consecuencias derivadas de la agresión y del secuestro del presidente de la república y la primera dama, así como abordar una agenda de trabajo de interés mutuo”.

El anuncio supone un paso en el deshielo de las frías relaciones entre las dos naciones, luego de que países rompieron sus relaciones diplomáticas en febrero de 2019 por decisión del presidente Nicolás Maduro y cerraron sus embajadas luego de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien se declaró en enero de ese año presidente interino.

La embajada estadounidense, ubicada al sureste de Caracas, a pesar de todas las diferencias y tensiones entre ambos países, desde su cierre es “protegida y preservada, como manda el Acuerdo de Ginebra, como manda el derecho internacional por nuestro gobierno” han dicho las autoridades venezolanas.

Presidente dice que aceptaría Nobel de manos de Machado

› Redacción

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que se reunirá la próxima semana con la ganadora del Premio Nobel de la Paz, la disidente venezolana María Corina Machado, y que aceptará el premio que ella ha dicho que quiere compartir con él.

“Tengo entendido que vendrá la semana que viene y espero poder saludarla. Podría estar involucrada en algún aspecto (de la transición en Venezuela). Tendré que hablar con ella. Creo que es muy amable por su parte querer venir”, dijo Trump en entrevista con Fox News, transmitida el jueves.

El presidente añadió que escuchó que Machado quiere entregarle el premio, lo que, aseguró, “sería un gran honor”.

El Dato: El excandidato opositor Edmundo González habló con el presidente español, Pedro Sánchez, sobre la liberación de presos políticos.

“No se me ocurre nadie en la historia que merezca más el Premio Nobel que yo, y no quiero presumir, pero nadie más ha resuelto guerras”, dijo Trump.

En una entrevista con Hannity esta semana, Machado elogió a Trump, a quien agradeció por su “valiente misión” y agregó que ella y el pueblo venezolano quieren “compartir” el premio con Trump después de que el Ejército estadounidense capturó a Maduro y su esposa y los llevó a Nueva York para ser juzgados por cargos de narcoterrorismo.

Tras la operación para arrestar a Maduro, Trump afirmó que Estados Unidos “gobernaría” Venezuela con la cooperación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y afirmó que no creía que Machado tuviera el apoyo necesario para gobernar, ya que “no cuenta con el apoyo ni el respeto del país”.

El republicano ha codiciado abiertamente y ha hecho lobby público para obtener el Nobel, afirmando haber “resuelto” numerosos conflictos internacionales. Dos personas cercanas a la Casa Blanca declararon a medios estadounidenses que Trump no apoyó a la lideresa opositora porque ella aceptó el Nobel, pero en caso de haberlo rechazado y si lo hubiera cedido a Trump, “hoy sería la presidenta de Venezuela”.

Sin embargo, Machado le dijo a Hannity que creía que si se celebraban elecciones, ella ganaría la presidencia “de forma aplastante”.

En ese contexto, el mandatario estadounidense anunció por la mañana la cancelación de un posible segundo ataque contra Venezuela tras la liberación de un gran número de presos políticos, lo que representa un “gesto muy importante e inteligente” en el marco de la “búsqueda de la paz”.

En un mensaje en la red Truth Social, destacó la cooperación entre Estados Unidos y Venezuela en la reconstrucción de la infraestructura de petróleo y gas, la cual describió como “mucho mayor, mejor y más moderna”.

El presidente aseguró que, gracias a esta colaboración, la segunda ola de ataques, que había sido planificada con anterioridad, fue considerada innecesaria y, por tanto, cancelada. No obstante, advirtió que todos los barcos estadounidenses permanecerán en sus posiciones como medida de seguridad.

Aunque la organización civil Foro Penal dio a conocer los nombres de nueve presos políticos excarcelados hasta el momento en Venezuela, el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE) denunció que las excarcelaciones “no se han concretado de forma plena, verificable ni transparente”.

En un comunicado, la ONG dijo que, “hasta ahora, sólo se ha confirmado la liberación de un número reducido de presos políticos —que no llega ni a la docena— del total de más de mil personas detenidas por motivos políticos, mientras cientos de familias siguen esperando, muchas de ellas tras años de sufrimiento, angustia y revictimización”.