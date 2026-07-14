Donald Trump reivindica ofensiva contra los cárteles

El presidente Donald Trump habla después de firmar órdenes ejecutivas el 13 de Julio de 2026

Las muertes relacionadas con opioides sintéticos, principalmente fentanilo, cayeron 22 por ciento en Estados Unidos durante 2025, al pasar de 48 mil 913 a 38 mil 84 casos, informó la Casa Blanca al presentar los resultados de la estrategia antidrogas del presidente Donald Trump.

Washington también aseguró que los decomisos nacionales de esta droga disminuyeron 45 por ciento durante el año fiscal. El gobierno interpretó esa reducción como resultado de las acciones aplicadas antes de que los cargamentos alcanzaran la frontera con México.

Durante esta semana, la administración federal celebrará la primera Cumbre por un Estados Unidos Libre de Fentanilo, encuentro que reunirá a autoridades y organizaciones de distintas regiones.

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La Casa Blanca aseguró que los controles fronterizos, las sanciones financieras y las operaciones contra proveedores explican los buenos resultados.

El gobierno estadounidense también reportó una reducción de 14 por ciento en los fallecimientos por sobredosis. La cifra bajó de 81 mil 313 durante 2024 a 69 mil 973 un año después.

Pruebas de la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) indicaron que 29 por ciento de las pastillas confiscadas contiene actualmente una dosis potencialmente mortal.

Dos años antes, la proporción alcanzaba 76 por ciento. El gobierno sostuvo que la presión sobre las cadenas de suministro obligó a los traficantes a diluir el contenido.

Según el documento, Washington impuso aranceles relacionados con esta droga a productos procedentes de China, medida que después alcanzó a México y Canadá.