Temen se vuelva mecanismo de censura

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán

La presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, advirtió que los Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias no deben convertirse en un mecanismo de censura ni limitar la libertad de expresión, luego de que el Gobierno federal presentara este martes el proyecto durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

“Debemos cuidar que, bajo un noble propósito necesario y legítimo, no se caiga en la tentación de convertir estos lineamientos en un mecanismo de censura o de limitación a la libertad de expresión y al derecho a la información”, afirmó.

La legisladora panista recordó que los lineamientos derivan de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, aprobada por la Cámara de Diputados el 1 de julio de 2025, así como de la reforma constitucional en materia de simplificación orgánica avalada en noviembre de 2024.

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5 derechos básicos deben de garantizar a las audiencias

En conferencia, subrayó que el proceso aún se encuentra en etapa de consulta pública y llamó a la participación de todos los sectores involucrados. Indicó que del 27 de julio al 21 de agosto permanecerá abierto el periodo para que ciudadanos, concesionarios, académicos y organizaciones de la sociedad civil presenten opiniones y propuestas que contribuyan a fortalecer el documento.

En ese contexto, sostuvo que la protección de los derechos de las audiencias debe garantizarse sin afectar las libertades fundamentales, por lo que insistió en que los lineamientos no deben convertirse en un instrumento de censura ni restringir la libertad de expresión bajo el argumento de proteger el derecho a la información.

Por separado, el coordinador del PRI en el Senado, Manuel Añorve, acusó que los nuevos lineamientos representan un nuevo intento del Gobierno de Morena por controlar los contenidos de los medios de comunicación.

En un pronunciamiento, afirmó que, bajo el argumento de garantizar los derechos de las audiencias, la administración federal pretende intervenir en la manera en que se presentan las noticias y determinar qué información puede ser considerada falsa o descontextualizada: “En su afán autoritario, Morena ahora quiere meterse en los contenidos y decidir cómo se presenta una noticia y hasta qué información es considerada ‘falsa’ o ‘descontextualizada’”.

Sostuvo que las nuevas disposiciones podrían utilizarse para ejercer presión sobre los medios de comunicación e incluso derivar en la suspensión precautoria de transmisiones por presuntas violaciones a los derechos de las audiencias.

“Morena trae el autoritarismo en el ADN. Les incomoda la crítica, les estorban los medios independientes y quieren controlar el discurso y la narrativa porque no soportan que alguien contradiga la versión oficial”, expresó el legislador.

Dijo que el marco legal abre la posibilidad de revisar decisiones editoriales, modificar contenidos, monitorear medios y aplicar sanciones a quienes no coincidan con la postura del gobierno, y que el PRI, ha denunciado lo que considera un intento de consolidar un régimen autoritario y advirtió que la denominada “Ley Censura” podría derivar en la suspensión de transmisiones.