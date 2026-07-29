Cruje alianza Morena-PT

Fuerte, nos hacen ver, la batalla fratricida que tiene lugar en Baja California entre el Partido del Trabajo y Morena rumbo a la definición de quien será el coordinador de la defensa de la transformación y la soberanía y a la postre candidato a gobernador por parte de la 4T. Es sabido que Jaime Bonilla, a quien el PT ha dado la potestad de decidir sus destinos en la entidad, mantiene un veto a la senadora con licencia Julieta Ramírez, a la que se asocia con el actual gobierno estatal que encabeza Marina del Pilar Ávila. “El PT no aceptará ir con Morena llevando como candidato o candidata impuesto”, ha dicho. Esta situación de tensión que se ha expresado también en la elevación de audios y videos ya provocó un llamado de atención por parte de la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien pidió “que mantengan el respeto, la cordialidad, la paz. Desgraciadamente este desencuentro que tienen los dos compañeros de Baja California ya tiene un tiempo. Pero nosotros llamamos a que haya respeto y unidad. La unidad por la transformación es prioridad”. Atentos.