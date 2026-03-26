Filtran audición de Luis Donaldo Colosio Riojas en American Idol; así cantó el senador | VIDEO

El nombre de Luis Donaldo Colosio Riojas volvió a llamar la atención en redes sociales, pero esta vez no por su actividad política, sino por un episodio poco conocido de su juventud: su participación en American Idol Latino.
Mientras el senador de Movimiento Ciudadano continúa en el foco público por sus aspiraciones políticas, usuarios comenzaron a revivir videos y comentarios sobre su paso por el reality musical en 2007.
En aquella ocasión, Colosio Riojas se presentó en el casting del programa e interpretó el tema “No importa la distancia” frente a un panel de jueces integrado por Manuel Mijares, Mimí y el productor chileno Gustavo Sánchez.
Así fue la audición de Luis Donaldo Colosio Riojas
Aunque su aparición generó curiosidad entre internautas, la evaluación del jurado no fue del todo favorable. De acuerdo con lo difundido, Mijares le señaló que necesitaba mayor conexión escénica y más potencia vocal.
Por su parte, Mimí reconoció su presencia y carisma, aunque también consideró que su voz aún necesitaba desarrollo. En tanto, Gustavo Sánchez fue más directo al afirmar que, si bien proyectaba carisma, todavía le faltaba soltura como artista.
A pesar de no avanzar como cantante, el productor incluso le anticipó un futuro exitoso en otros terrenos, algo que con los años terminó por cumplirse.
Del escenario a la política
Tras ese intento musical, Luis Donaldo Colosio Riojas tomó otro rumbo. Estudió Derecho y se abrió paso en la vida pública hasta convertirse en una de las figuras más visibles de Movimiento Ciudadano.
Aunque en días recientes circulara un video donde aparece interpretando el “Corrido de Monterrey” en un restaurante, acompañado por músicos y frente a varias personas.
La grabación sorprendió a usuarios en redes, quienes destacaron su soltura y entonación, reavivando así una faceta que muchos desconocían: la de Colosio Riojas como cantante.
