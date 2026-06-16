Ahora, magisterio quiere reabrir mesas de diálogo

En el día 15 de su huelga nacional y luego del cierre al diálogo directo que la Federación marcó tras no concretarse ningún acuerdo, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) afirmó que sí se encuentra abierta a volver a dialogar, e incluso, a acceder a una negociación si la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconsidera al magisterio y los recibe para conversar sobre sus demandas.

Desde la caseta México-Cuernavaca, los líderes de las principales secciones enfatizaron que no habrá marcha atrás en su movilización, e incluso, negaron que el plantón en el Centro Histórico se haya debilitado, sino que se encuentran en periodo de relevos, por lo que en las próximas horas llegarán más maestros para reforzar la acción.

El dato: La Sección 34 determinó en asamblea levantar el plantón que tenían en la Plaza de Armas en Zacatecas para sumarse al campamento de la CNTE en la Ciudad de México.

Este lunes, docentes tomaron la caseta México-Cuernavaca, la Naucalpan-Ecatepec y la de San Marcos, en la México-Puebla, que dan acceso a la capital del país, donde levantaron las plumas y permitieron el libre tránsito de automovilistas sin pago de peaje.

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No obstante, también coincidieron en comentar que hay apertura para sentarse a dialogar y aseguraron que sí tienen propuestas para que sus exigencias tengan una salida, aunque en sus discursos mantuvieron las mismas peticiones.

El dirigente de la sección 9 en la Ciudad de México, Pedro Hernández, remarcó que las respuestas hasta ahora recibidas del Gobierno en materia de pensiones son insatisfactorias; sin embargo, hay apertura para volver al diálogo y accederían a una negociación.

“También decimos entonces que estas respuestas son insatisfactorias y que estamos en la capacidad de regresar a la mesa con los planteamientos y poder establecer entonces un marco de negociación que permita a este digno movimiento salir adelante”, dijo.

El dirigente de la sección 34 en Zacatecas, Filiberto Fraustro, calificó como “desafortunadas” las declaraciones de la mandataria federal, y advirtió una “incapacidad” para responder concretamente a las “demandas legítimas” del magisterio. Además, negó que la movilización sólo tenga fines para satisfacer demandas cupulares, ya que, de ser el caso, no habría marchas en diversos puntos del país.

A pesar del reclamo, pidió que se retomen las mesas de diálogo con el magisterio, e incluso, aseguró que si la titular del Ejecutivo los convocaba a una reunión ayer mismo, estarían sin falta, “porque a nosotros sí nos interesa que se resuelva esta situación”.

La líder en Michoacán, Eva Hinojosa Tera, también señaló que se sigue en pie de lucha y llamó a que la Presidenta reconsidere al magisterio.

“Que reconsidere y pueda sentarse a atender al magisterio democrático del país. Por ello, decimos y seguiremos aquí en pie de lucha, porque nuestras demandas son justas. Y el deber de toda autoridad estatal y federal es atender al pueblo de México. Y nosotros somos pueblo. No olvidemos que somos maestros. Somos maestros de pie. Somos maestros de lucha constante”, señaló.

La dirigente de la sección 22 en Oaxaca, Yenny Pérez, negó que la coordinadora se niegue a dialogar y sostuvo que “hemos tenido la voluntad política dos años en esta actual administración”.

Sostuvo que no desistirán de ninguna movilización y que continuarán con la toma de casetas y volverán a sesionar para planificar las demás acciones en los próximos días.

El dirigente de la sección 58 en Zacatecas, Marcelino Rodarte, pidió al Gobierno que si va a cerrar el diálogo, entonces que esto se concrete en una mesa formal, escenario ante el cual advirtió que se generarán movilizaciones con mayor “coraje”

“Si es así, así lo va a tomar el magisterio a nivel nacional. Y entonces hay un antes y después. Y por supuesto que la gente se va a organizar mucho más y con más coraje. Es un gran error central, pero que no lo digan allá afuera, que lo digan de frente. Nosotros no tenemos ningún detalle que se dé una reunión sólo para decirnos eso, pero de frente, formal, como debe ser, así tal cual y con todo respeto”, dijo.

Trasladaron conflicto a estados: PAN

Por Claudia Arellano

Legisladores y dirigentes del PAN cuestionaron la decisión del Gobierno federal de no retomar las mesas de diálogo directas con la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y limitar las negociaciones a mecanismos de atención en los estados, al considerar que la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum está trasladando responsabilidades que había asumido durante la campaña electoral.

“Les prometieron que echarían atrás las reformas de pensiones y hoy los vemos defendiendo esas mismas medidas bajo el argumento de la inviabilidad financiera”, afirmó el vocero de diputados federales, Federico Döring.

Por separado, Rafael Calderón Jiménez, consejero del PAN, lamentó lo que calificó como una “cerrazón” por parte del Gobierno federal ante las demandas de la CNTE, y criticó las movilizaciones magisteriales que se han desarrollado en la Ciudad de México y otras entidades, al señalar que han generado afectaciones a la movilidad, al comercio y a diversas actividades económicas: “Los maestros están provocando afectaciones importantes en vialidades y actividades económicas de la capital del país”.

A su vez, el secretario general del PAN en la Ciudad de México, Héctor Barrera, consideró que la administración federal no ha logrado construir acuerdos con distintos sectores sociales que mantienen demandas pendientes.

“El caso de los maestros es un ejemplo de la falta de acuerdos, pero también existen reclamos de otros sectores que continúan sin respuesta”, señaló.