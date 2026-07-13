Gobernador Ricardo Gallardo arranca la construcción del Puente de La Familia

El Gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona, inició la construcción del Puente La Familia, justamente en la glorieta de salida a Guadalajara, una obra estratégica que contará con una inversión inicial de 350 millones de pesos y beneficiará a más de 400 mil usuarios de la zona metropolitana, al reducir los tiempos de traslado y agilizar la circulación en el sector surponiente del Circuito Potosí.

Ante representantes del sector empresarial y habitantes de la zona, el Mandatario Estatal explicó que el proyecto incluirá la instalación de un colector pluvial de dos metros de diámetro y más de 800 metros de longitud, que conducirá el agua de lluvia hacia la planta tratadora del parque Tangamanga I, esta obra de infraestructura permitirá reducir las inundaciones que durante años afectaron la circulación en este corredor vial.

Ricardo Gallardo destacó que la obra forma parte de la modernización de la infraestructura urbana de San Luis Potosí, con proyectos orientados a mejorar la eficiencia vial, ordenar el crecimiento de la ciudad y ofrecer traslados más seguros para trabajadores, estudiantes y familias.

El Puente de La Familia se integrará a las obras construidas y rehabilitadas durante la actual administración en el Circuito Potosí, entre ellas los puentes del Hospital del Niño y la Mujer, avenida Juárez, calle 71 y bulevar Valle de los Fantasmas, además del paso inferior vehicular de la Arena Potosí, que será inaugurado próximamente.

La nueva estructura tendrá una longitud total de mil 185 metros, 15 mil 479 metros cuadrados de carpeta asfáltica y un puente superior elevado de 240 metros. También contará con alumbrado público y señalamientos horizontales y verticales para garantizar una circulación ordenada, eficiente y segura.

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FGR